Sự thật việc "nhận lương Threads" 1 triệu đồng/ngày khiến nhiều người tò mò

Trên Threads thường xuất hiện nhiều bài đăng chia sẻ việc “nhận tiền” chỉ sau vài thao tác, có người gọi đây là “nhận lương Threads”. Một số bài còn kèm ảnh thông báo biến động số dư vài trăm nghìn đến cả triệu đồng và nói theo kiểu "ban đầu không tin nhưng hóa ra được nhận tiền thật".

Vì vậy, rất nhiều người hỏi cách làm để làm theo.

Hướng dẫn của những người đăng bài là tải app của một ngân hàng, tạo tài khoản, rồi ở ô "Mã người giới thiệu" thì nhập một dãy số, hoàn tất, rồi đăng nhập là vài phút sau nhận được tiền.

Bài đăng khiến nhiều người hỏi cách làm để nhận tiền. (Ảnh chụp màn hình).

Vậy có thật là có thể nhận được "tiền lương Threads" không?

Theo những thông tin chính thức hiện tại thì không có chuyện nền tảng Threads trả tiền cho người dùng theo cách này. Khoản tiền mà một số người nhận được thực chất đến từ chương trình giới thiệu khách hàng mới của một ngân hàng.

Với chương trình này, người dùng hiện tại có thể chia sẻ mã giới thiệu. Người mới khi tải ứng dụng, đăng ký tài khoản và nhập đúng mã giới thiệu, sau đó hoàn tất xác thực sinh trắc học thì được nhận thưởng một khoản tiền (nhỏ thôi, khoảng vài chục ngàn đồng, không phải 1 triệu đồng/ngày như trong các bài viết).

Còn người giới thiệu mà giới thiệu được càng nhiều người thì càng được nhận nhiều tiền thưởng, có thể lên đến tiền triệu vì chương trình không giới hạn số tiền thưởng, không giới hạn số lần nhận thưởng. Đây là điểm mấu chốt khiến một số người lên mạng "rủ" nhiều người tải app, nhập mã (thực ra chính là nhập mã giới thiệu hoặc số điện thoại của người đăng bài) với danh nghĩa "mở tài khoản lương Threads", để người đăng bài có thể được nhận thưởng.

Bài hướng dẫn nhận tiền, thực ra là hướng dẫn tải một app ngân hàng và mở tài khoản. (Ảnh chụp màn hình).

Việc các bài đăng gọi đây là “Threads trả lương” dễ khiến nhiều người hiểu nhầm rằng chỉ cần đăng bài hay lướt Threads là có thể kiếm tiền, lại còn là số tiền lớn, trong khi thực ra Threads chỉ là nền tảng mà thông tin được lan truyền.

Theo anh H., nhân viên tổng đài của ngân hàng có chương trình nói trên, thì mặc dù đây đúng là chương trình của ngân hàng, nhưng vẫn có khả năng một số người lợi dụng để thực hiện ý đồ xấu. Vì vậy, nếu người dùng được đề nghị bấm vào các đường link hoặc cung cấp thông tin cá nhân như mã OTP, ảnh CCCD… thì tuyệt đối không làm theo. Còn việc người dùng có mở tài khoản hay tham gia chương trình nói trên không thì tùy vào nhu cầu của mỗi người; nếu tham gia bất kỳ chương trình gì thì ai cũng nên tìm hiểu kỹ các điều kiện, quy định của bên tổ chức.

Trong bối cảnh các nội dung “kiếm tiền nhanh” dễ dàng lan truyền, người dùng nên kiểm tra kỹ nguồn thông tin và điều kiện thực tế trước khi tham gia, không vội vã tin và làm theo.