Điều “không thể” trong hóa học cuối cùng đã xảy ra

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Saarland, Saarbrücken (Đức) mới đây đã tạo ra hợp chất thơm silicon giúp mở ra một chương mới trong lĩnh vực hóa học. Có tên gọi pentasilacyclopentadienide, hợp chất này không chỉ đơn thuần là một chất thơm như tép tỏi.

Các nhà khoa học đã tạo ra một phiên bản silicon của cyclopentadienide.

Theo Giáo sư David Scheschkewitz, chuyên gia Hóa học tại Đại học Saarland, để được phân loại là hợp chất thơm, một chất cần có một số lượng electron dùng chung nhất định, phân bố đều quanh cấu trúc vòng phẳng. Nhờ vậy, hợp chất ổn định về mặt hóa học, một đặc tính mà trước đây người ta cho rằng “không thể tái tạo” với silicon kim loại.

Nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc tạo ra một phân tử silicon gồm 5 nguyên tử bằng cách thay thế các nguyên tử carbon trong cyclopentadienide bằng silicon. Đáng chú ý, một nhóm nghiên cứu độc lập tại Nhật Bản do Takeaki Iwamoto đến từ Đại học Tohoku dẫn đầu cũng đã phát hiện ra hợp chất tương tự vào thời điểm gần như đồng thời.

Seschkewitz cho biết pentasilacyclopentadienide là một trong những “hợp chất trong mơ” của ông sau hai thập kỷ nỗ lực không thành công. Phát hiện này không chỉ có ý nghĩa lớn đối với hóa học mà còn mở ra nhiều cơ hội trong các lĩnh vực khác. Theo Iwamoto, cyclopentadienide là một phân tử hữu ích trong các chất xúc tác và nghiên cứu vật liệu, do đó việc tạo ra phiên bản silicon của nó có thể dẫn đến những khám phá mới.

Hợp chất trong mơ này mở ra một tương lai tốt hơn cho các sản phẩm bền vững.

Phát hiện trên có thể mở khóa nhiều tính chất vật lý và ứng dụng tiềm năng trong silicon, một nguyên tố dồi dào và không có nguy cơ cạn kiệt. Nếu các nhà khoa học có thể phát triển và ổn định nhiều hợp chất silicon như vậy, chúng ta có thể chứng kiến sự ra đời của các vật liệu mới và quy trình sản xuất tiên tiến, từ đó tạo ra những sản phẩm bền vững hơn.

Đây không chỉ là một bước tiến trong khoa học mà còn trở thành minh chứng cho sự kiên trì của các nhà nghiên cứu, những người không ngừng tìm kiếm những điều tưởng chừng như bất khả thi.