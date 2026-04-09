Ra mắt ứng dụng cảnh báo thời tiết và thiên tai cực đoan

Ứng dụng được xây dựng với mục tiêu sử dụng các nguồn dữ liệu chính xác, cập nhật kịp thời, qua đó nâng cao độ tin cậy của các bản tin dự báo, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, sản xuất và đời sống. Người dân có thể tra cứu thông tin thời tiết chính thống từ cơ quan khí tượng nhà nước ngay trên điện thoại, cập nhật mỗi 10 phút một lần.

Theo Cục Khí tượng Thuỷ văn, thay vì chỉ dựa vào các mô hình dự báo toàn cầu có độ phân giải thấp, ứng dụng tích hợp đồng bộ đa nguồn dữ liệu bản địa chuyên sâu.

Hệ thống ghi nhận dữ liệu quan trắc thực địa thời gian thực từ mạng lưới hơn 2.600 trạm đo mưa tự động trải dài khắp cả nước. Nguồn dữ liệu này còn được tối ưu hóa thông qua công nghệ ước lượng lượng mưa từ 8 trạm radar thời tiết hiện đại, cho phép theo dõi sát sao diễn biến mưa theo từng phút.

Ứng dụng thời tiết cảnh báo thiên tai vừa được ngành KTTV ra mắt

Bên cạnh đó, các thông số về nhiệt độ, độ ẩm, mây và gió cũng được cập nhật liên tục, kết hợp cùng các mô hình số trị tiên tiến và thông tin dự báo, cảnh báo chính thống từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Ứng dụng cũng tích hợp hệ thống cảnh báo thiên tai và thời tiết nguy hiểm. Mọi diễn biến bất thường của thời tiết - từ các đợt mưa giông diện rộng, giông sét, sạt lở, lũ quét, áp thấp nhiệt đới cho đến gió mạnh trên biển - đều được cập nhật liên tục từ nguồn dữ liệu chính thống của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và ưu tiên hiển thị ngay tại giao diện chính.

Nhằm tối ưu hóa khả năng bảo vệ người dùng, ứng dụng đã bổ sung tính năng cảnh báo giông sét thời gian thực.

Hệ thống sử dụng dữ liệu từ mạng lưới định vị sét để phát hiện sớm các khu vực có hoạt động điện tích mạnh, từ đó đưa ra thông báo kịp thời giúp người dùng chủ động ứng phó trước mọi tình huống thời tiết cực đoan.

Ứng dụng cũng tích hợp tính năng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất thời gian thực theo vị trí người dùng. Các điểm nguy cơ được biểu thị bằng hệ thống biểu tượng (icon) theo vị trí địa lý cụ thể, phân loại rõ rệt qua 3 cấp độ trung bình, cao và rất cao.

Chỉ với một thao tác chạm trực tiếp vào biểu tượng, người dùng có thể truy cập tức thì các bản tin chi tiết kèm theo những khuyến nghị hành động cụ thể để đảm bảo an toàn.

Ứng dụng cũng hỗ trợ người dùng dễ dàng tra cứu thời tiết tại các xã, phường trên cả nước thông qua công cụ tìm kiếm thông minh, tích hợp gợi ý tự động. Ngoài ra, người dùng có thể lưu đến 10 vị trí yêu thích để cập nhật thông tin thường xuyên, phù hợp với nhu cầu sử dụng cá nhân.

Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các bản đồ cảnh báo mưa, cảnh báo bão và các sản phẩm khác của Cục nhằm đa dạng hóa các chức năng, đáp ứng nhu cầu cao hơn của cộng đồng.

Ứng dụng được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên cả hai nền tảng là IOS và Android.