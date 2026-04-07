Những chiếc điện thoại giúp cai nghiện mạng xã hội trong năm 2026

Những thiết bị này tập trung vào các chức năng thiết yếu, mang đến một lựa chọn thay thế cho sự phức tạp của smartphone. Dù đang tìm kiếm một thiết bị phụ, muốn cai nghiện kỹ thuật số hay đơn giản chỉ thích cách tiếp cận không cầu kỳ để liên lạc, những chiếc điện thoại cơ bản nhất năm 2026 đều mang lại sự tiện dụng và độ tin cậy. Dưới đây là một số lựa chọn nổi bật:

Nokia 110 Power

Nokia 110 Power nổi bật với thời lượng pin ấn tượng, lên đến 15,5 ngày chờ nhờ pin 1.750 mAh. Thiết kế nhỏ gọn nhưng chắc chắn giúp máy trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc sử dụng hàng ngày.

Ngoài ra, máy còn tích hợp máy nghe nhạc MP3, đài FM và hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 32 GB đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản. Màn hình QQVGA 2 inch, bàn phím vật lý dễ sử dụng và camera sau với đèn flash LED giúp người dùng chụp ảnh đơn giản. Sản phẩm có ba màu sắc: Xanh dương, Xám và Tím.

HMD Touch 4G

HMD Touch 4G kết hợp giữa điện thoại cơ bản và điện thoại thông minh với màn hình cảm ứng 3,2 inch và kết nối 4G LTE. Thiết bị này cho phép người dùng dễ dàng điều hướng và sử dụng các ứng dụng như Express Chat cho cuộc gọi video và nhắn tin.

HMD Touch 4G còn cung cấp chức năng điểm phát Wi-Fi, GPS và bộ nhớ mở rộng lên đến 32 GB. Với pin 1.950 mAh, máy có thời gian sử dụng lên đến 30 giờ, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa chức năng cơ bản và khả năng kết nối internet hạn chế trong một thiết kế nhỏ gọn và thời trang.

Nokia 2660 Flip 4G

Nokia 2660 Flip đánh dấu sự trở lại của thiết kế điện thoại gập cổ điển. Máy có màn hình trong 2,8 inch độ phân giải QVGA và màn hình ngoài 1,77 inch để hiển thị thông báo. Với các nút bấm lớn, nhạy và giao diện điều hướng đơn giản rất phù hợp cho người dùng ở mọi lứa tuổi.

Đặc biệt, điện thoại còn có nút khẩn cấp để liên lạc với tối đa 5 người, lý tưởng cho người cao tuổi. Pin rời 1.450 mAh giúp máy có thời gian sử dụng lâu dài, cùng với tính năng VoLTE 4G cho cuộc gọi rõ ràng, đài FM và camera sau 0.3 MP.

HMD 102

Đây là một lựa chọn chắc chắn và giá phải chăng cho những ai muốn một chiếc điện thoại đơn giản. Với thiết kế nhỏ gọn, HMD 102 dễ dàng cầm nắm và sử dụng. Máy được trang bị pin rời 1.000 mAh cho phép sử dụng nhiều ngày ở chế độ chờ và đàm thoại chỉ với một lần sạc.

Màn hình màu 1,8 inch cổ điển, bàn phím vật lý và đài FM là những tính năng nổi bật. HMD 102 cũng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, có đèn pin tiện dụng và trình phát nhạc MP3 đảm bảo độ bền cho người dùng ở mọi lứa tuổi.

Nokia 3210 4G

Là phiên bản hồi sinh của chiếc điện thoại huyền thoại Nokia 3210, Nokia 3210 4G mang đến diện mạo hiện đại với hỗ trợ Bluetooth và các phím tắt ứng dụng lưu trữ trên đám mây. Điện thoại hỗ trợ kết nối 4G, tương thích với các mạng hiện đại và pin bền bỉ đảm bảo sử dụng được nhiều ngày giữa các lần sạc.

Thiết kế chắc chắn và kiểu dáng đơn giản khiến Nokia 3210 4G trở thành một lựa chọn hoàn hảo cho những người hoài cổ, với bộ nhớ mở rộng lên đến 64 GB để lưu trữ ảnh và nhạc.

TCL Flip 4 5G

Kết hợp thiết kế điện thoại gập hiện đại với khả năng kết nối 5G, TCL Flip 4 5G sở hữu màn hình kép, với màn hình bên trong 3,2 inch và màn hình bên ngoài 1,77 inch. Bàn phím điều hướng lớn giúp việc nhắn tin và gọi điện trở nên dễ dàng, trong khi camera sau 5 MP hỗ trợ chụp ảnh và quay video đơn giản.

Với viên pin 3.000 mAh, thiết bị này cho thời gian đàm thoại lên đến 40 giờ và có thể sạc đầy trong 2 giờ qua cổng USB-C. TCL Flip 4 5G cũng hỗ trợ điểm phát Wi-Fi, Bluetooth 5.0 và bộ nhớ mở rộng lên đến 1TB, rất phù hợp cho người dùng tìm kiếm khả năng kết nối tiên tiến trong một thiết kế nhỏ gọn.