Windows 11 25H2 mang đến điều được người dùng chờ mong bấy lâu

Microsoft vừa tung ra các bản dựng Windows 11 mới cho người dùng Insider, mang đến một trong những cải tiến được mong đợi nhất là chế độ tối (Dark Mode) nhất quán cho File Explorer. Tuy nhiên, tin vui này lại đi kèm một thay đổi gây tranh cãi, có thể khiến nhiều người dùng không hài lòng.

Windows 11 25H2 bắt đầu được tung ra cho người dùng.

Trong các bản dựng mới nhất thuộc kênh Dev và Beta (phiên hiệu 26200 và 26100), Microsoft cuối cùng đã giải quyết được sự khó chịu kéo dài của người dùng về chế độ tối. Giờ đây, các hộp thoại quan trọng như sao chép, di chuyển, xóa tệp, thanh tiến trình và các thông báo lỗi đều sẽ có giao diện tối đồng bộ, tạo ra một trải nghiệm liền mạch và đẹp mắt hơn.

Bên cạnh đó, bản cập nhật này cũng giới thiệu nhiều tính năng mới hấp dẫn như:

- Click to Do: Một công cụ thông minh mới cho phép người dùng tương tác trực tiếp với nội dung trên màn hình. Nổi bật là khả năng chọn và tách vật thể ra khỏi ảnh chỉ bằng cách di chuột, hoặc chuyển đổi nhanh các đơn vị (như nhiệt độ, trọng lượng, tốc độ) ngay lập tức.

- Bảo mật vân tay mở rộng: Tính năng bảo mật đăng nhập nâng cao của Windows Hello giờ đây đã hỗ trợ các cảm biến vân tay ngoại vi (cắm ngoài), giúp người dùng máy tính để bàn cũng có thể trải nghiệm phương thức đăng nhập an toàn và tiện lợi này.

Bảo mật vân tay được nâng cấp trên Windows 11 25H2.

Mặc dù mang đến những cải tiến, nhưng Microsoft cũng có động thái "siết" chặt hơn việc sử dụng tài khoản cục bộ. Đây chính là sự đánh đổi lớn nhất. Cụ thể, công ty thông báo đang loại bỏ các cơ chế đã biết để tạo tài khoản cục bộ (Local Account) trong quá trình cài đặt Windows (OOBE). Điều này có nghĩa là người dùng sẽ buộc phải kết nối Internet và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để hoàn tất việc thiết lập máy.

Microsoft giải thích rằng việc này nhằm đảm bảo thiết bị được cấu hình đầy đủ và không bỏ sót các bước quan trọng. Tuy nhiên, động thái này chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối từ cộng đồng người dùng yêu thích sự riêng tư và không muốn bị ràng buộc vào hệ sinh thái của Microsoft.

Ngoài ra, bản cập nhật cũng cho phép người dùng chuyên nghiệp có thể đặt tên tùy chỉnh cho thư mục người dùng mặc định (C:\User\ ) thông qua dòng lệnh trong quá trình cài đặt.

Nhìn chung, đây là một bản cập nhật lớn với nhiều cải tiến đáng giá nhưng cũng đi kèm những thay đổi mang tính ép buộc, phản ánh rõ định hướng chiến lược của Microsoft trong việc tích hợp sâu hơn các dịch vụ của mình vào hệ điều hành.