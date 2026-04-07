Dùng pin AA cấp điện cho máy tính và cái kết không ai ngờ tới

Thay vì sử dụng bộ nguồn truyền thống, ScuffedBits đã thay thế nó bằng một hệ thống sử dụng pin AA, đủ để vận hành máy tính, màn hình, bàn phím và chuột trong một khoảng thời gian ngắn.

Máy tính thử nghiệm của ScuffedBits cần đến 56 viên pin để hoạt động.

Mặc dù không tiết lộ thông số kỹ thuật cụ thể của chiếc máy tính thử nghiệm, nhưng có vẻ như đây là một máy tính giá rẻ với CPU Intel, hai mô-đun RAM và ổ SSD SATA. Đặc biệt, chiếc máy tính này không có vỏ máy và ban đầu được trang bị nguồn Corsair CX430 450W. ScuffedBits đã tận dụng thiết kế của máy tính cá nhân vốn đã hoạt động với nguồn điện áp thấp, cho phép người này loại bỏ hoàn toàn bộ nguồn và thay thế bằng một sợi cáp rẻ tiền cùng với các giá đỡ pin in 3D.

Thí nghiệm bắt đầu với 8 viên pin AA 1.5V, nhưng sau nhiều lần điều chỉnh, số lượng pin đã tăng lên 56 viên. Lần thử đầu tiên chỉ với 8 viên pin đã thất bại khi quạt chỉ quay được vài giây và đèn báo trên bo mạch chủ sáng lên mà không khởi động được máy tính. Việc tăng số lượng pin lên 24 viên và chuyển sang pin kiềm cũng không mang lại kết quả khả quan.

Cuối cùng, sau khi thêm hai tụ điện và tăng số lượng dây nối giữa các pin, ScuffedBits đã thành công trong việc khởi động máy tính. Tuy nhiên, để thực hiện, YouTuber này đã phải kết nối một bộ nguồn ngoài để khởi động máy tính trước khi rút ra, cho phép máy tính hoạt động hoàn toàn bằng pin AA.

Trong quá trình thử nghiệm, ScuffedBits đã cố gắng chơi trò chơi “A Short Hike”, nhưng máy tính không thể hoạt động đủ lâu. Cuối cùng, người này đã chuyển sang trò “Minesweeper” và thành công, mặc dù thời gian hoạt động chỉ kéo dài chưa đến 5 phút. Việc thêm card đồ họa cấp thấp trong khi chơi “A Short Hike” đã khiến máy tính tắt chỉ sau vài giây.

Thí nghiệm này không chỉ cho thấy khả năng của pin AA trong việc cấp nguồn cho máy tính mà còn nhắc nhở rằng máy tính xách tay vẫn là lựa chọn tiện lợi hơn cho người dùng khi nó không cần đến hàng tá pin để hoạt động.