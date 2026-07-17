Lý do các hãng chuột máy tính vẫn chuộng đèn đỏ thay vì màu khác

Chuột máy tính, một thiết bị không thể thiếu trong thế giới công nghệ, đã được phát minh vào năm 1968, thời điểm ban nhạc huyền thoại The Beatles vẫn còn hoạt động. Sau nhiều lần cải tiến, chuột máy tính đã trở thành phương thức nhập liệu phổ biến nhất cho các chuyên gia công nghệ trên toàn cầu. Ngày nay, chuột máy tính vẫn được ưa chuộng hơn so với bàn di chuột của máy tính xách tay nhờ vào tốc độ, độ chính xác và sự thoải mái mà nó mang lại.

Chuột máy tính là một trong những linh kiện quá quen thuộc với người dùng.

Mặc dù việc sử dụng chuột máy tính đã trở nên quen thuộc, vẫn có nhiều điều thú vị mà người dùng có thể chưa biết. Một trong số đó là lý do tại sao chuột quang thường sử dụng ánh sáng màu đỏ.

Sự lựa chọn màu đỏ không phải ngẫu nhiên, bởi nó liên quan đến hiệu suất và chi phí. Chuột quang sử dụng một điốt LED nhỏ để phản chiếu ánh sáng từ bề mặt, sau đó một cảm biến CMOS sẽ thu thập ánh sáng phản xạ. Màu đỏ dễ phát hiện hơn đối với cảm biến silicon, giúp chuột phát hiện chuyển động nhỏ một cách hiệu quả hơn. Mặc dù các điốt màu khác cũng có thể hoạt động, nhưng điốt màu đỏ lại phổ biến và rẻ hơn.

Chuột quang thực chất là một công nghệ hiện đại, hoạt động giống như một chiếc máy ảnh thô sơ, chụp hàng nghìn hình ảnh bàn làm việc mỗi giây. Cảm biến CMOS gửi thông tin đến bộ xử lý tín hiệu số (DSP), giúp phân tích chuyển động của chuột và dịch chuyển con trỏ trên màn hình.

Dù đã có nhiều cải tiến, nhưng chuột quang vẫn gần như luôn sử dụng ánh sáng màu đỏ.

Mặc dù ánh sáng đỏ có tính phản chiếu cao hơn, nhưng đó không phải là quy tắc bất biến. Một số người dùng đã thử nghiệm với điốt màu xanh lam và vẫn đạt được hiệu suất tốt, mặc dù có thể gặp khó khăn trên một số bề mặt nhất định.

Cuối cùng, việc thay đổi công nghệ không mang lại sự khác biệt đáng kể về hiệu suất, do đó, hầu hết chuột máy tính quang học vẫn sử dụng ánh sáng đỏ. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo rằng sản phẩm vẫn hoạt động hiệu quả trong bối cảnh giá cả thiết bị công nghệ đang tăng cao do thiếu hụt nguồn cung.