Sạc nhanh không “giết pin” điện thoại như mọi người nghĩ

Việc sạc đầy pin điện thoại chỉ trong thời gian 30 phút nghe có vẻ quá tốt, nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều. Bộ sạc nhanh hoạt động bằng cách sử dụng dòng điện cao hơn, ví dụ như 5A thay vì 1-2A, để đẩy nhiều electron vào pin, giúp quá trình sạc diễn ra nhanh chóng.

Tuy nhiên, hoạt động này cũng đồng nghĩa với việc nhiệt độ và áp lực lên cực dương của pin tăng lên, khiến nhiều người lo ngại có thể làm giảm tuổi thọ pin. Dù vậy, bộ sạc nhanh không truyền toàn bộ electron cùng một lúc, thay vào đó tốc độ sạc sẽ tăng dần và giảm dần khi pin gần đầy. Điện thoại sẽ liên tục theo dõi các thông số như nhiệt độ và điện áp, từ đó tự động điều chỉnh công suất để đảm bảo quá trình sạc an toàn.

Một ví dụ dễ hiểu là việc bơm nước vào một quả bóng bay. Khi quả bóng còn rỗng, người dùng có thể bơm nước nhanh chóng, nhưng khi nó đã giãn ra, người dùng sẽ phải bơm chậm lại để tránh làm vỡ. Do đó, tốc độ sạc thường được quảng cáo là “60% trong 15 phút”, nhưng thực tế pin thường chỉ đạt khoảng 70-90% sau một thời gian dài hơn vì những phần trăm cuối cùng được sạc chậm hơn.

Nhiều điện thoại hiện đại, như OnePlus 13, đã áp dụng công nghệ pin mới cho phép sạc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Một số thiết bị khác, như Realme GT3, còn sử dụng cấu hình pin kép cho phép sạc từ 0 đến 100% chỉ trong 10 phút.

Tuy nhiên, thói quen sạc pin kém mới là mối đe dọa thực sự. Việc để điện thoại sạc qua đêm hoặc để pin cạn đến 2% trước khi tìm bộ sạc có thể làm tăng tốc độ xuống cấp của pin. Nghiên cứu cho thấy việc giữ pin dưới 20% hoặc trên 80% gây áp lực lớn nhất lên pin, dẫn đến sự xuống cấp không thể phục hồi.

Ngoài ra, nhiệt độ cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Pin lithium-ion hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ từ 10°C đến 43°C, do đó người dùng nên tránh để điện thoại trong môi trường khắc nghiệt như dưới ánh nắng trực tiếp hay gần lò sưởi.

Cuối cùng, cách sử dụng điện thoại cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Màn hình và chip xử lý là hai nguyên nhân chính gây hao pin. Việc sử dụng chế độ tối và giảm độ sáng màn hình có thể giúp tiết kiệm pin đáng kể.

Tóm lại, bộ sạc nhanh không phải là kẻ thù của pin điện thoại, mà chính thói quen sử dụng và điều kiện môi trường mới là những yếu tố quyết định. Sự tiện lợi của việc sạc nhanh có thể đáng giá hơn một chút hao mòn pin, miễn là người dùng biết cách chăm sóc và sử dụng thiết bị của mình một cách hợp lý.