Vì sao smartphone cao cấp vẫn ra mắt mỗi năm dù nâng cấp không nhiều?

Trong nhiều năm qua, thị trường smartphone vận hành theo chu kỳ khá ổn định: mỗi năm một thế hệ cao cấp mới được ra mắt. Tuy nhiên, khi công nghệ dần đạt ngưỡng hoàn thiện, những nâng cấp giữa các phiên bản ngày càng mang tính “tinh chỉnh” hơn là đột phá.

Smartphone cao cấp vẫn ra mắt đều đặn mỗi năm, dù không cải tiến nhiều.

Đánh giá cho thấy, các chip xử lý hiện đại chỉ cải thiện hiệu năng khoảng 10-15% mỗi năm, một mức chênh lệch khó nhận ra trong sử dụng thực tế. Camera cũng rơi vào tình trạng tương tự khi chất lượng ảnh giữa các đời máy không còn khác biệt rõ rệt.

Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa các hãng có thể kéo dài chu kỳ sản phẩm. Thay vào đó, người dùng vẫn chứng kiến sự xuất hiện của các smartphone cao cấp theo chu kỳ không thay đổi, thậm chí có đôi khi nhanh hơn. Vậy tại sao các công ty vẫn không chịu điều chỉnh?

Áp lực cạnh tranh

Một trong những lý do lớn nhất đến từ sự cạnh tranh. Các thương hiệu như Apple, Samsung hay Xiaomi đều cần duy trì sự hiện diện liên tục trên thị trường. Nếu một hãng chậm chân, đối thủ sẽ nhanh chóng chiếm sự quan tâm của khách hàng bằng sản phẩm mới.

Ngoài ra, smartphone cao cấp không chỉ là thiết bị bán ra mà còn đóng vai trò “định hình công nghệ”. Những gì xuất hiện trên dòng cao cấp sẽ dần được đưa xuống phân khúc tầm trung trong vài năm sau, từ đó gián tiếp giúp toàn thị trường tiến lên.

Các hãng xem smartphone cao cấp là cách định hình công nghệ tương lai.

Chuỗi cung ứng và chip vẫn chạy theo nhịp riêng

Ngành bán dẫn cũng góp phần giữ nhịp ra mắt đều đặn khi các hãng như Qualcomm hay MediaTek vẫn phát triển chip theo lộ trình định kỳ, nhờ vậy tạo “mốc thời gian” để các nhà sản xuất smartphone tung sản phẩm mới.

Đối với lĩnh vực chip, các nhà sản xuất tìm cách cải tiến chip với sự tập trung vào tính tối ưu hóa hơn là bước nhảy vọt. Các nhà sản xuất chip này tin rằng, việc thiếu nền tảng phần cứng mới sẽ khiến các hãng khó tạo lý do để trì hoãn sản phẩm.

Thực trạng và tương lai

Thực tế, người dùng hiện có xu hướng giữ điện thoại lâu hơn do thiết bị đã đủ mạnh và bền. Tuy nhiên, điều này lại càng khiến các hãng phải duy trì chu kỳ ra mắt để kích cầu. Khi nhu cầu nâng cấp không còn tự nhiên, marketing và sản phẩm mới trở thành công cụ chính để thúc đẩy doanh số.

Ngay cả Apple cũng tiếp tục duy trì, thậm chí đang điều chỉnh các lịch trình ra mắt.

Các chuyên gia nhận định rằng, chu kỳ ra mắt smartphone cap cấp khó có thể chậm lại đáng kể trong thời gian ngắn. Thay vào đó, thị trường có thể chuyển sang một số lĩnh vực như nâng cấp nhỏ nhưng đều đặn; tập trung vào phần mềm, AI và trải nghiệm; cũng như đa dạng hóa dòng sản phẩm (Pro, Ultra, Fold…).

Nói cách khác, smartphone đã bước vào giai đoạn trưởng thành: tuy ít đột phá hơn nhưng vẫn cần duy trì nhịp phát triển để giữ thị trường vận hành.