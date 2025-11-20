Smartphone cao cấp có thực sự cần thiết hay không?

Điện thoại thông minh cao cấp rất đắt. Và chúng ngày càng đắt hơn mỗi năm. iPhone 4s ra mắt với giá 649 USD (khoảng 17,1 triệu đồng) vào năm 2011, và giờ đây, iPhone 17 Pro Max siêu cao cấp có giá lên tới 57,99 triệu đồng cho bản 2TB. Con số này lớn hơn rất nhiều lần so với cách đây 14 năm và ngay cả sau khi tính đến lạm phát, siêu phẩm này vẫn đắt hơn nhiều.

Vậy khoảng cách giữa điện thoại cao cấp và điện thoại giá rẻ là gì? Không chỉ về giá bán mà còn về tính năng. Khi năm 2025 dần kết thúc, hãy cùng xem số tiền bỏ ra ngày nay đang mang lại cho bạn những tính năng và trải nghiệm điện thoại thông minh nào.

Các chuyên gia của Phone Arena đã tiến hành xem xét ba loại điện thoại thông minh - từ điện thoại thông minh giá rẻ, điện thoại tầm trung và smartphone siêu cao cấp.

Điện thoại giá rẻ tốt nhất và các tính năng

Ứng cử viên sáng giá trong danh sách điện thoại giá rẻ tốt nhất là Samsung Galaxy A26 5G. Sản phẩm có giá bán lẻ khoảng 6,57 triệu đồng. Nhưng ngay cả ở mức giá này, bạn vẫn có được trải nghiệm điện thoại thông minh tốt và một số tính năng tuyệt vời.

Samsung Galaxy A26 5G.

Điện thoại Samsung có bộ vi xử lý khá, giao diện được tối ưu hóa tốt, bộ nhớ trong 128GB và RAM 8GB. Điện thoại không hề chậm, giật hay hạn chế về trải nghiệm phần mềm/giao diện người dùng.

Chủ nhân của chúng cũng có pin 5.000 mAh với hiệu suất thực tế tốt và sạc có dây 25W. Cuối cùng, camera - cũng khá tốt và đa năng - độ phân giải lần lượt là 50MP + 8MP + 2MP.

Galaxy A26 5G còn sở hữu màn hình AMOLED 6,7 inch tuyệt vời với tần số quét lên đến 120 Hz. Chưa hết, bạn cũng được trải nghiệm Galaxy AI siêu thông minh.

Những nhược điểm chính là gì? Hệ thống camera mặc dù khá tốt nhưng chưa thể sánh bằng các điện thoại cao cấp. Bộ xử lý và độ sáng màn hình cũng vậy.

Điện thoại tầm trung tốt nhất có những nâng cấp nào?

Chuyển sang phân khúc tầm trung, chúng ta có thể lấy Galaxy S25 FE (có giá từ 12,29 triệu đồng) làm ví dụ.

Galaxy S25 FE sở hữu chip tốt hơn so với các lựa chọn giá rẻ nhưng sự khác biệt thực tế không quá lớn. Bạn sẽ có giao diện mượt mà, Galaxy AI hoàn chỉnh và chất liệu hoàn thiện tốt hơn.

Galaxy S25 FE.

Hệ thống camera cũng tốt hơn và bắt đầu sánh ngang với các flagship trong một số trường hợp. Galaxy S25 FE đạt 143/158 điểm trong bài kiểm tra camera, một con số ấn tượng ở mức giá này.

Những nhược điểm chính của chiếc điện thoại này so với các phiên bản cao cấp hơn là gì? Bạn không có chất liệu cao cấp, không có lớp phủ màn hình chống chói. Camera tuy tốt nhưng không thể sánh bằng điện thoại chụp ảnh chuyên nghiệp và chip cũng vậy. Mặc dù những chiếc điện thoại này không hề chậm nhưng bạn sẽ không có được trải nghiệm mượt mà khi chơi game và xử lý các tác vụ nặng khác.

Flagship đích thực mang lại điều gì?

Đứng đầu trong danh sách điện thoại thông minh Android, chúng ta có Galaxy S25 Ultra.

Mức giá khởi điểm của Galaxy S25 Ultra là 28,28 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với các lựa chọn giá rẻ và gấp đôi so với các lựa chọn tầm trung. Với số tiền đó, bạn có thể mua hai hoặc thậm chí ba thiết bị. Những nâng cấp chính là gì?

Galaxy S25 Ultra.

Bên cạnh thiết kế cao cấp, bạn sẽ có lớp phủ chống phản chiếu trên màn hình, một tính năng hiện chỉ có trên flagship. Bộ xử lý bên trong là một trong những bộ xử lý nhanh nhất trong ngành, đi kèm hai camera tele.

Xét về trải nghiệm điện thoại thông minh thuần túy, Galaxy S25 Ultra sẽ mang đến hiệu suất camera tốt hơn nhiều. Khả năng chụp ảnh cũng nằm ở một đẳng cấp khác và có thể sánh ngang với máy ảnh chuyên dụng trong một số trường hợp. Lớp phủ chống phản chiếu cũng là một tính năng tuyệt vời và thực sự hiệu quả.

Về các khía cạnh khác, Galaxy S25 Ultra có những cải tiến và nâng cấp trên mọi phương diện nhưng trải nghiệm vẫn gần như tương tự như trên điện thoại tầm trung.

Mọi thứ diễn ra nhanh hơn một chút, điện thoại và giao diện người dùng đẹp hơn, màn hình sáng hơn một chút. Trong một số trường hợp, điện thoại tầm trung và giá rẻ thậm chí còn có thể mang lại thời lượng pin tốt hơn.

Người dùng có thực sự cần một chiếc flagship siêu cao cấp không?

Những chiếc flagship thực sự tuyệt vời và nếu muốn sở hữu những điện thoại tốt nhất, bạn nên mua một chiếc. Cũng giống như nhiều thứ khác trong cuộc sống, việc chọn mua điện thoại cao cấp trong thế giới điện thoại thông minh thường đi kèm với lợi ích giảm dần.

So sánh hiệu năng giữa các smartphone.

Bạn sẽ có trải nghiệm điện thoại thông minh cơ bản với giá khoảng 6 triệu đồng. Nếu trả gấp đôi, bạn sẽ có một chiếc điện thoại nhanh hơn với hệ thống camera tốt hơn nhưng bước nhảy vọt lên phân khúc siêu cao cấp sẽ mang tới camera và thiết kế cao cấp.

Đúng vậy, điện thoại flagship ngày càng đắt đỏ nhưng chúng ta đang sống trong thời đại mà ngay cả những chiếc điện thoại giá rẻ cũng có màn hình AMOLED sáng và nhanh, RAM và bộ nhớ lớn cùng thời lượng pin tốt. Thật tuyệt vời!