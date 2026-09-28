Nhiều người đang hiểu sai về hai chỉ số quan trọng của pin điện thoại

Pin Li-ion phổ biến trên các thiết bị điện tử ngày nay có xu hướng suy thoái theo thời gian, dẫn đến giảm dung lượng tối đa mà chúng có thể lưu trữ. Mặc dù quá trình này không thể ngăn chặn, nhưng việc theo dõi tình trạng pin và số chu kỳ sạc là rất quan trọng.

Nhiều người vẫn đang hiểu sai về hai thông số quan trọng trên pin smartphone.

Tình trạng pin phản ánh mức độ suy giảm dung lượng so với mức tối đa 100%. Trong khi đó, số chu kỳ sạc/xả cho biết số lần người dùng đã sử dụng 100% dung lượng hiện tại của pin. Ví dụ, nếu sạc pin đến 100% và sau đó xả xuống 50%, điều này được tính là nửa chu kỳ. Nếu lặp lại quá trình này, người dùng sẽ hoàn thành một chu kỳ đầy đủ.

Mặc dù số chu kỳ sạc là một chỉ số quan trọng về sức khỏe pin, nhưng tình trạng pin lại được coi là yếu tố quan trọng hơn. Các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, Microsoft và Google thường nhấn mạnh tình trạng pin khi nói về hiệu suất của pin lithium-ion. Tình trạng pin không chỉ phản ánh số chu kỳ sạc mà còn bao gồm các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hiệu suất pin theo thời gian.

Tại sao tình trạng pin lại quan trọng hơn số chu kỳ sạc?

Pin lithium-ion có giới hạn về số chu kỳ sạc/xả. Khi vượt quá giới hạn này, dung lượng pin có thể giảm xuống dưới 80% để cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng. Ví dụ, một chiếc smartphone có thể cần từ 300 đến 500 chu kỳ sạc/xả để dung lượng giảm xuống dưới 80%, tương đương với 2 đến 3 năm sử dụng. Tuy nhiên, một số mẫu điện thoại mới như iPhone 15 được thiết kế để đạt đến 1.000 chu kỳ sạc/xả trước khi giảm xuống dưới mức này.

Đừng chỉ nhìn vào thông số số chu kỳ sạc để đánh giá pin smartphone còn tốt hay không.

Điều quan trọng cần lưu ý là “mức độ sử dụng”. Số chu kỳ sạc không phản ánh đầy đủ tình trạng sức khỏe của pin. Nếu người dùng có thói quen sạc không đúng cách, điều này có thể tạo ra nhiệt độ cao, làm tăng tốc độ suy giảm dung lượng pin, ngay cả khi số chu kỳ sạc vẫn trong giới hạn bình thường. Do đó, để hiểu rõ lý do tại sao pin không còn bền như trước, người dùng cần xem xét tình trạng pin, số chu kỳ sạc, kiểu sạc và lịch sử nhiệt độ.

Cuối cùng, nên thay pin khi dung lượng giảm xuống dưới 80%, ngay cả khi số chu kỳ sạc vẫn dưới 300. Việc theo dõi tình trạng pin sẽ giúp người dùng duy trì hiệu suất tối ưu cho thiết bị của mình.