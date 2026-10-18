Nhiều iPhone đang giảm giá cực sâu trong tháng 10

Thị trường iPhone tại Việt Nam trong tháng 10 ghi nhận nhiều biến động về giá, đặc biệt sau khi thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max xuất hiện. Tuy nhiên, giá bán và tình trạng hàng hóa khác nhau giữa các cửa hàng, nên người mua cần đối chiếu kỹ trước khi quyết định.

Cùng điểm qua 5 mẫu iPhone đang được giảm giá đậm nhất trong tháng 10 này.

1. iPhone Air: Giảm tới 13 triệu đồng

Giá bán từ: 23,39 triệu đồng

Trong thời gian này, iPhone Air đang được giảm giá nhiều nhất. Sản phẩm là lựa chọn dành cho người ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ hơn việc sở hữu hệ thống camera đa dụng hay pin dung lượng lớn.

iPhone Air.

Điểm đáng chú ý của iPhone Air nằm ở thiết kế mỏng - 5.6 mm, trọng lượng nhẹ - 165g và màn hình không quá lớn - 6,5 inch, hướng đến nhóm người thường xuyên mang điện thoại theo bên mình hoặc sử dụng thiết bị trong thời gian dài. Máy vẫn đáp ứng các nhu cầu phổ biến như liên lạc, xem video, làm việc trên ứng dụng và chụp ảnh hằng ngày. Tuy nhiên, thiết kế mỏng cũng đồng nghĩa người mua cần cân nhắc những đánh đổi về pin và hệ thống camera so với các mẫu iPhone Pro Max.

Với mức giá hấp dẫn, iPhone Air có thể cạnh tranh với iPhone 17 bản tiêu chuẩn ở một số cửa hàng. Người mua nên so sánh dung lượng bộ nhớ, chính sách bảo hành và nhu cầu sử dụng thực tế thay vì chỉ dựa vào thiết kế. Nếu thường xuyên chụp ảnh ở nhiều tiêu cự hoặc cần thời lượng pin dài, mẫu iPhone khác có thể là lựa chọn phù hợp hơn.

2. iPhone 16: Giảm tới 5,8 triệu đồng

Giá bán từ: 22,99 triệu đồng

iPhone 16 từng là lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng, camera và giá bán. Trong tháng 10/2026, giá của sản phẩm đang được giảm cực mạnh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các lựa chọn màu của máy khá hạn chế.

iPhone 16.

iPhone 16 sử dụng chip A18, màn hình Super Retina XDR 6,1 inch, camera chính 48 MP và camera góc siêu rộng 12 MP. Nút Action và Camera Control giúp thao tác nhanh hơn trong khi cổng USB-C thuận tiện khi dùng chung phụ kiện sạc với nhiều thiết bị khác. iPhone 16 cũng hỗ trợ Apple Intelligence theo các yêu cầu tương thích của Apple, tạo lợi thế so với những thế hệ cũ hơn.

Với người đang sử dụng iPhone 12 hoặc iPhone 13, đây là phương án đáng cân nhắc nếu muốn nâng cấp hiệu năng, camera và khả năng kết nối mà chưa cần mua dòng mới nhất.

3. iPhone 13: Giảm tới 1,7 triệu đồng

Giá bán từ: 14,29 triệu đồng

Trong danh sách này, iPhone 13 là mẫu iPhone phù hợp nhất với người có ngân sách hạn chế. Do Apple đã dừng sản xuất, nguồn hàng tại Việt Nam hiện chủ yếu là máy đã qua sử dụng hoặc hàng tồn ở một số nơi. Giá iPhone 13 cũng đã giảm xuống mức khá thấp.

iPhone 13.

Dù ra mắt từ năm 2021, iPhone 13 có màn hình OLED 6,1 inch nhỏ gọn, chip A15 Bionic - cung cấp hiệu năng khá, camera sau kép 12 MP và khả năng quay video 4K. Cấu hình này đủ đáp ứng nhu cầu liên lạc, mạng xã hội, xem phim và chụp ảnh thông thường. Thiết kế gọn cũng phù hợp với người không thích điện thoại màn hình quá lớn.

Điểm cần cân nhắc nằm ở tuổi đời thiết bị. Sản phẩm sẽ chỉ hỗ trợ cập nhật phần mềm trong khoảng 2 năm.

4. iPhone 17 Pro Max: Giảm tới 3 triệu đồng

Giá bán từ: 34,99 triệu đồng

Sau khi thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ra mắt, iPhone 17 Pro Max có thêm dư địa giảm giá tại các đại lý. Trong tháng 10, nhiều phiên bản được giảm tới 3 triệu đồng tại một số hệ thống, thấp hơn mức niêm yết ban đầu khá nhiều. Giá cụ thể còn tùy cửa hàng và thời điểm mua.

iPhone 17 Pro Max.

Với màn hình lớn, hiệu năng thuộc nhóm cao cấp và hệ thống camera linh hoạt, iPhone 17 Pro Max phù hợp với người thường xuyên quay video, chụp ảnh, chơi game hoặc xử lý nhiều công việc trên điện thoại. Màn hình rộng 6,9 inch cũng hữu ích khi đọc tài liệu và xem nội dung dài. So với việc mua mẫu iPhone 18 Pro Max mới nhất, chọn thế hệ trước có thể giúp người dùng tiết kiệm một khoản đáng kể mà vẫn duy trì trải nghiệm cao cấp.

Tuy nhiên, mức giá hơn 34 triệu đồng vẫn là khoản đầu tư lớn. Người dùng chủ yếu nhắn tin, lướt web và chụp ảnh cơ bản có thể không khai thác hết khả năng của máy.

5. iPhone 17: Giảm tối đa 3 triệu đồng

Giá bán từ: 26,99 triệu đồng

Nếu muốn sở hữu iPhone thế hệ mới nhưng không cần cấu hình cao nhất, iPhone 17 bản tiêu chuẩn là lựa chọn đáng chú ý. Theo khảo sát giá tại một số hệ thống bán lẻ giữa tháng 10, phiên bản 256 GB có giá khá phải chăng, thấp hơn mức niêm yết ban đầu.

iPhone 17.

iPhone 17 có màn hình 6,3 inch với ProMotion 120 Hz, chip A19 và camera chính 48 MP kết hợp camera góc siêu rộng 48 MP. Màn hình tần số quét cao giúp thao tác cuộn trang và chuyển động hiển thị mượt hơn.

So với iPhone Air, iPhone 17 hướng đến trải nghiệm cân bằng hơn thay vì ưu tiên tối đa độ mỏng. So với iPhone 17 Pro Max, máy có giá thấp hơn đáng kể nhưng không hướng đến cùng nhóm nhu cầu chuyên sâu về camera và hiệu năng. Với người nâng cấp từ iPhone đời cũ, đây có thể là lựa chọn hợp lý nếu muốn có phần cứng mới mà không phải trả mức giá của dòng iPhone Pro Max.