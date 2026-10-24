Samsung phải “gửi lời cảm ơn” dành cho… iPhone Duo

Năm nay, Samsung đã quyết định mở rộng dòng sản phẩm Galaxy Z với việc bổ sung thêm một mẫu điện thoại gập thứ ba, và kết quả cho thấy sự mạo hiểm này đang mang lại thành công. Công ty Hàn Quốc vừa thông báo rằng doanh số bán điện thoại gập Galaxy Z tại châu Âu đã tăng đáng kể so với năm ngoái, nhờ vào “nhu cầu đặc biệt” đối với các mẫu Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra.

Samsung đang rất thành công với doanh số Galaxy Z Fold8.

Cụ thể, trong chín tuần đầu tiên kể từ khi ra mắt, doanh số bán Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra tại châu Âu đã tăng 45% so với mẫu Galaxy Z Fold7 ra mắt năm trước. Xu hướng này cũng được phản ánh qua lượng tìm kiếm trên Google: vào tháng 9, số lượt tìm kiếm về dòng Galaxy Z8 tại châu Âu đã tăng 260%.

Đặc biệt, trong tuần thứ hai của tháng 9, khi Apple công bố chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của mình, iPhone Duo, lượt tìm kiếm về Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra đã tăng vọt tới 460%.

Mặc dù Samsung không đề cập đến đối thủ trong thông báo, nhưng sự ra mắt của iPhone Duo có thể đã góp phần vào sự gia tăng lưu lượng tìm kiếm đối với Galaxy Z Fold8. Thêm vào đó, Apple đã phải lùi lịch giao hàng iPhone Duo đến cuối tháng Giêng do sự cố trong quá trình ra mắt, điều này đã tạo cơ hội cho Samsung thu hút thêm khách hàng.

Sự thành công của Galaxy Z Fold8 không thể không nhắc đến iPhone Duo?

Trong bối cảnh mùa mua sắm lễ hội đang đến gần, iPhone Duo sẽ không có mặt ở nhiều khu vực do thiếu hàng, trong khi Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra ngày càng được nhiều người biết đến với những tính năng độc đáo. Hiện tại, giá khởi điểm của Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra tại châu Âu lần lượt là 1.999 EUR và 2.199 USD, trước khi áp dụng giảm giá.