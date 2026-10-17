Chi phí sửa chữa cực "chát" của iPhone Duo

Chỉ còn vài ngày nữa là chương trình đặt trước cho mẫu iPhone màn hình gập chính thức bắt đầu. Bên cạnh việc cân nhắc những lựa chọn thú vị như màu sắc hay dung lượng lưu trữ, iFan cũng nên lưu tâm đến các chi phí sửa chữa tiềm ẩn, bởi chúng thực sự rất cao.

Chi phí sửa chữa iPhone Duo cực cao nếu không có gói bảo hiểm

Apple vừa công bố bảng dự toán chi phí dịch vụ và sửa chữa cho iPhone Duo. Các mức giá này không hề dễ chịu, đặc biệt nếu bạn quyết định không mua gói bảo hiểm AppleCare+. Đối với các trường hợp “hư hỏng do tai nạn khác”, mức phí tối đa mà người dùng có thể phải chi trả lên tới con số gây sốc: 1.499 USD (khoảng 38,7 triệu đồng).

May mắn thay, các hư hỏng nhỏ hơn có mức giá “dễ thở” hơn, dù vẫn không hề rẻ – nhất là khi chiếc iPhone Duo đã có giá khởi điểm lên tới 64,99 triệu đồng. Dịch vụ sửa chữa rẻ nhất là thay lớp phủ nhám (lớp phủ này được Apple xác nhận là có thể bong tróc khá dễ dàng); chi phí là 19 USD nếu có AppleCare+ và 49 USD nếu không có gói bảo hiểm này.

iPhone Duo.

Gói AppleCare+ cũng không hề rẻ; giá cho iPhone Duo bắt đầu từ 19,99 USD (khoảng 517 nghìn đồng) mỗi tháng, lên đến 199,99 USD (khoảng 5,2 triệu đồng) nếu chọn gói đăng ký theo năm hoặc 399 USD (khoảng 10,4 triệu đồng) cho gói cố định thời hạn hai năm. Tuy nhiên, ngay cả với mức giá này, chi phí sửa chữa thực tế vẫn cao đến mức chỉ riêng việc thay pin cũng đủ khiến gói đăng ký hàng năm trở nên đáng giá.

Khi chi phí dịch vụ cho iPhone Duo kèm AppleCare+ được công bố vào tháng trước, nhiều người dùng trên mạng đã tỏ ra bất ngờ trước mức giá thấp này. Trên Reddit, không ít người cho rằng việc mua gói bảo hiểm này là lựa chọn hiển nhiên, đặc biệt là đối với những người bất cẩn hoặc những ai muốn sử dụng chiếc điện thoại màn hình gập mới tinh của mình mà không cần dùng ốp lưng.

Chi phí sửa chữa Galaxy Z Fold8 thì sao?

Việc so sánh chi phí sửa chữa giữa iPhone Duo và các dòng điện thoại màn hình gập của Samsung đặt ra nhiều câu hỏi về định giá của Apple. Ngay cả chiếc Galaxy Z Fold8 Ultra – thiết bị lớn hơn, đắt tiền hơn và sở hữu công nghệ tiên tiến hơn cũng có chi phí sửa chữa thấp hơn đáng kể so với chiếc iPhone điện thoại màn hình gập gập khi không có gói bảo hiểm.

Samsung tính phí 639 USD cho việc thay màn hình trong của Z Fold8 Ultra trong khi chi phí sửa chữa màn hình trong là 479 USD và màn hình ngoài là 149 USD. Tất cả các mức giá này đều thấp hơn nhiều so với phí của Apple với chi phí sửa chữa rẻ hơn tới hơn 50%.

Galaxy Z Fold8.

Sự khác biệt còn rõ rệt hơn đối với mẫu Galaxy Z Fold8 có giá rẻ hơn. Theo thông tin trên trang web của Samsung, chi phí thay màn hình trong là 579 USD (khoảng 14,9 triệu đồng), chi phí sửa chữa màn hình trong là 419 USD (khoảng 10,8 triệu đồng). Đối với màn hình ngoài, Samsung tính phí 139 USD (khoảng 3,5 triệu đồng) nếu xảy ra hư hỏng. Công ty không niêm yết giá cho các dịch vụ sửa chữa khác cũng như chi phí dành cho những chủ sở hữu Galaxy Z Fold8 có tham gia gói bảo hiểm Samsung Care+.

Việc mua bảo hiểm trở nên như bắt buộc

Trong tình huống thực tế, trường hợp nứt/ vỡ màn hình hoặc mặt lưng điện thoại do những cú rơi vô tình là điều không thể tránh khỏi. Đó là lý do nhiều người thường dùng ốp lưng – một giải pháp không hiệu quả đối với các thiết bị màn hình gập. Những yếu tố này cộng với mức giá sửa chữa mà Apple đưa ra khiến việc mua bảo hiểm gần như trở thành điều bắt buộc; điều này vô hình trung lại càng đẩy chi phí sở hữu thiết bị lên cao hơn.