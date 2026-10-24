Nhanh tay nhận miễn phí hai game kinh dị đón Halloween trị giá hơn 350.000 đồng

Hòa vào không khí lễ hội ma quái cận kề, nền tảng Epic Games Store vừa khởi động đợt phát tặng miễn phí hai tựa game kinh dị đáng chú ý gồm Home và Sker Ritual. Người chơi có thời hạn đúng một tuần để lưu vĩnh viễn bộ đôi này vào thư viện cá nhân mà không tốn bất kỳ chi phí nào.

Đợt khuyến mại này tiếp tục chuỗi hoạt động tặng game định kỳ quen thuộc của Epic Games Store. Với mức giảm giá 100%, tổng giá trị của hai tựa game đạt hơn 350.000 đồng, mang tới hai trải nghiệm kinh dị hoàn toàn trái ngược cho cộng đồng game thủ PC dịp cuối tháng 10.

Home: Nỗi sợ tâm lý sau phong cách đồ họa pixel

Tựa game đầu tiên trong danh sách ưu đãi là Home, một sản phẩm phiêu lưu giải đố mang phong cách đồ họa pixel cổ điển. Trò chơi đặt nhân vật chính vào tình thế bí ẩn khi tỉnh dậy bên trong một căn nhà xa lạ mà không nhớ lý do mình xuất hiện.

Giao diện game Home.

Không lạm dụng các pha "jumpscare" hù dọa giật gân, Home ghi điểm nhờ lối kể chuyện lôi cuốn cùng bầu không khí u ám, nặng tính tâm lý. Người chơi phải tự lần mò theo các manh mối môi trường, xâu chuỗi thông tin để giải mã câu chuyện và khám phá nhiều ngã rẽ bất ngờ sau thời lượng trải nghiệm ngắn nhưng cô đọng.

Sker Ritual: Sinh tồn nghẹt thở cùng đồng đội

Trái ngược với nhịp điệu tĩnh lặng của Home, Sker Ritual đẩy người chơi vào những trận chiến hành động sinh tồn dồn dập trước từng đợt quái vật hung hãn trên hòn đảo Sker. Trò chơi kế thừa tinh thần của thể loại bắn súng diệt xác sống theo từng đợt (round-based) quen thuộc, đòi hỏi game thủ phải linh hoạt di chuyển, liên tục nâng cấp hỏa lực và kích hoạt các năng lực siêu nhiên (Miracles) để sống sót.

Poster game kinh dị Sker Ritual.

Điểm sáng lớn nhất của Sker Ritual nằm ở chế độ co-op hỗ trợ tối đa 4 người. Việc phối hợp chiến thuật cùng bạn bè để đối phó với làn sóng kẻ địch có độ khó tăng dần biến trò chơi thành lựa chọn giải trí tập thể thích hợp trong dịp lễ Halloween năm nay.

Cách nhận quà và thời hạn kết thúc

Để nhận miễn phí hai tựa game, game thủ chỉ cần truy cập trang web hoặc ứng dụng Epic Games Store trên máy tính, đăng nhập tài khoản cá nhân, tìm đến trang sản phẩm của Home và Sker Ritual, sau đó chọn nút "Get" để nhận về hai trò chơi với giá 0 đồng.

Chương trình phát tặng kéo dài từ nay cho đến ngày 29/10/2026. Sau mốc thời gian trên, hai trò chơi sẽ trở về mức giá niêm yết ban đầu để nhường chỗ cho đợt tặng quà kế tiếp của nền tảng.