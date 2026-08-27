Người tự xưng đến từ năm 2030 tuyên bố gây sốc về việc hàng triệu người sẽ cấy chip não

Nhân vật tự xưng tên Noah đã xuất hiện trên kênh YouTube ApexTV với khuôn mặt bị che khuất và giọng nói được làm méo. Dù thừa nhận chưa từng trực tiếp đặt chân tới Philippines ở tương lai, Noah khẳng định đã trò chuyện với nhiều người từng đến đó. Người này cho biết quốc gia này sẽ bắt đầu đưa ra quyết định triển khai cấy chip não cho càng nhiều người càng tốt từ năm 2030.

Một người tự xưng đến từ tương lai có màn tiết lộ gây sốc.

Theo thông tin do tờ Daily Star đăng tải, kế hoạch cấy ghép công nghệ này hoàn toàn mang tính tự nguyện chứ không hề bắt buộc. Người dân hoàn toàn có quyền từ chối nếu không đồng ý tiếp nhận thiết bị vào cơ thể. Dù vậy, các bên liên quan được cho là vẫn nỗ lực phổ biến công nghệ đến tối đa số lượng người trong khả năng.

Người tự nhận đến từ tương lai lập luận rằng dòng chip não mới sẽ đem lại nhiều lợi ích thực tiễn to lớn cho toàn xã hội. Công nghệ này hỗ trợ các bác sĩ nhanh chóng tra cứu toàn bộ hồ sơ y tế khi bệnh nhân rơi vào tình trạng cấp cứu. Nhờ khả năng cung cấp dữ liệu tức thì, thiết bị được cho là đã cứu sống hàng triệu người trong tương lai.

Những tuyên bố bất ngờ của Noah nhanh chóng thu hút sự chú ý và phản hồi hào hứng từ một bộ phận khán giả trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều người xem khác lại bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về tính xác thực của nhân vật này. Một số ý kiến thậm chí yêu cầu kênh ApexTV kiểm chứng danh tính người nói hoặc thách thức quay lại bằng chứng du hành thời gian.

Tương lai của con người sẽ gắn liền với chip cấy não?

Các cuộc tranh luận xung quanh tính xác thực của câu chuyện vẫn đang diễn ra sôi nổi trên mạng xã hội. Dự báo về công nghệ cấy chip não tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi về ranh giới giữa tiến bộ khoa học và các thuyết âm mưu. Dù thực hư chưa được kiểm chứng, những phát ngôn này vẫn trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng.