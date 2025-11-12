3 tính năng vừa được Zalo cập nhật, bổ sung trong tháng 11

Ứng dụng nhắn tin Zalo vừa cập nhật loạt tính năng, tiện ích mới cho tháng 11/2025, bao gồm: Cập nhật trạng thái với biểu tượng cảm xúc thú vị, sự xuất hiện của bộ sticker "Zapy dô tri" với giao diện “cực ngầu” và chuyển khoản nhanh qua các ngân hàng mới tích hợp.

Cập nhật trạng thái bằng loạt biểu tượng hình ảnh thú vị

Giờ đây, việc thể hiện bản thân trên Zalo thú vị hơn với tính năng cập nhật trạng thái bằng biểu tượng cảm xúc. Không cần câu chữ, chỉ cần một biểu tượng là người dùng đã có thể bày tỏ suy nghĩ, tâm trạng của mình.

Zalo đã chuẩn bị một bộ sưu tập hình ảnh giúp bạn thể hiện tâm trạng một cách trực quan, dễ dàng. Các biểu tượng hình ảnh đa dạng từ cảm xúc vui vẻ, ngạc nhiên,... đến các hoạt động thường ngày như học bài, đang bận, chơi game,…

Tính năng này đang được thử nghiệm và mở cho từng nhóm người dùng.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Vào mục cá nhân, chọn "Trạng thái".

- Bước 2: Chọn biểu tượng phù hợp.

- Bước 3: Cập nhật trạng thái và chia sẻ.

Bộ sticker “Zapy dô tri” cho những cuộc trò chuyện hài hước

Sticker là một trong những tính năng được nhiều người dùng Zalo yêu thích. Trong cập nhật lần này, Zapy - hình ảnh quen thuộc từng làm mưa làm gió một thời khi nhận được nhiều phản ứng tích cực, đã chính thức trở lại.

Với diện mạo mới đầy màu sắc, biểu cảm sinh động và hóm hỉnh, sticker “Zapy dô tri” hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị, hài hước cho các cuộc trò chuyện của bạn.

Cách sử dụng: Tải về tại Kho sticker Zalo https://zalo.me/s/1521377158886081398/?page=/detail/61900.html.

Thêm nhiều ngân hàng hỗ trợ chuyển khoản nhanh từ Zalo

27 ngân hàng (chiếm 97% độ phủ thị trường) đã hỗ trợ chuyển khoản nhanh từ tin nhắn Zalo đến ứng dụng ngân hàng. Nhờ đó người dùng có thể chuyển tiền nhanh mà không mất thời gian ghi nhớ hay số tài khoản người nhận. Giao dịch sẽ được xử lý trên ngân hàng liên kết.

Cách sử dụng:

- Bước 1: Bấm chuyển khoản từ thông tin tài khoản trong tin nhắn Zalo.

- Bước 2: Kiểm tra thông tin người nhận, nhập số tiền & chọn ngân hàng chuyển khoản.

- Bước 3: Xác nhận thông tin & tiến hành chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng của bạn.

Người dùng hãy đảm bảo Zalo đã được cập nhật phiên bản mới nhất để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên.