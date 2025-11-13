Màn hình gaming đầu tiên trên thế giới có tần số quét 750Hz

Trong thế giới eSports, mỗi phần nghìn giây có thể quyết định chiến thắng. Do đó, thời gian phản hồi (tính bằng ms) và tần sốt quét (Hz) là những thông số màn hình cực kỳ quan trọng với game thủ.

Mới đây, AntGamer vừa mang đến một bước ngoặt lịch sử về công nghệ hiển thị với màn hình gaming đầu tiên trên thế giới đạt tần số quét 750Hz, đó là sản phẩm ANT257PF.

AntGamer ANT257PF là màn hình 750Hz đầu tiên trên thế giới.

Sản phẩm sở hữu tấm nền Fast TN 24,1-inches đạt độ phân giải Full HD (1.920 x 1.080 pixels) cùng thời gian phản hồi GtG chỉ 0,8ms.

Tốc độ cao nhưng game thủ sẽ không phải đánh đổi chất lượng hình ảnh. ANT257PF mang đến độ phủ màu 95% DCI-P3, 99% sRGB và Delta E < 1 là những thông số ở mức khá đối với một chiếc màn hình gaming, dù chưa thể sánh với các màn hình chuyên đồ họa hay dựng phim.

Đạt chứng nhận DisplayHDR 400, màn hình này đạt độ sáng tối đa 400 nits. Màn hình được trang bị các cổng kết nối: 2 cổng HDMI 2.1, 1 cổng DisplayPort 1.4 và jack 3,5mm.

Ngoài ANT257PF là màn hình cao cấp với giá dự kiến khoảng 26 - 29 triệu đồng, dịp này, AntGamer còn giới thiệu hai dòng sản phẩm phổ thông nhưng cũng hướng đến cộng đồng game thủ eSport: ANT255VF sở hữu tần số quét 540Hz và ANT25DVFiL với tần số 400Hz.