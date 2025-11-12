Ứng dụng Android ngốn pin ngầm sắp bị "bêu tên" và "giáng hạng" trên Play Store

Google vừa công bố một chính sách "cứng rắn" mới, nhắm thẳng vào các ứng dụng đang âm thầm "giết chết" pin điện thoại của người dùng. Bắt đầu từ năm 2026, những ứng dụng vi phạm sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc, trong đó có cả việc bị dán nhãn cảnh báo công khai.

Ứng dụng Android ngốn pin sẽ bị điểm mặt và nêu tên.

Từ lâu, người dùng Android đã phải chịu đựng tình trạng pin sụt giảm nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân. "Thủ phạm" chính thường là các ứng dụng chạy ngầm, lạm dụng một hành vi kỹ thuật gọi là "wake lock".

"Wake lock" về cơ bản là một lệnh giữ cho điện thoại hoạt động ngay cả khi màn hình đã tắt, hữu ích cho các tác vụ như phát nhạc hay tải tệp. Tuy nhiên, khi bị các nhà phát triển triển khai một cách cẩu thả, nó sẽ ngăn điện thoại rơi vào trạng thái "nghỉ ngơi", gây ra tình trạng hao pin nghiêm trọng.

Trước thực trạng này, Google đã quyết định ra tay. Theo chính sách mới, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, gã khổng lồ tìm kiếm sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt rõ ràng.

Các ứng dụng bị phát hiện lạm dụng "wake lock" quá mức sẽ bị giảm khả năng hiển thị đáng kể trong các đề xuất của Play Store. Nghiêm trọng hơn, một nhãn cảnh báo sẽ xuất hiện ngay trên trang cửa hàng của ứng dụng, thông báo cho người dùng biết rằng ứng dụng này có thể làm cạn pin điện thoại của họ nhanh hơn.

Google cũng định nghĩa rõ "lằn ranh đỏ" của vi phạm, cụ thể:

- Trên điện thoại: Một ứng dụng bị gắn cờ nếu giữ thiết bị "thức" hơn hai giờ cộng dồn trong 24 giờ mà không có lý do hợp lệ.

- Trên thiết bị đeo (đồng hồ thông minh): Mức vi phạm là khi ứng dụng làm hao hơn 4,44% pin mỗi giờ trong các phiên hoạt động.

Mẫu hình minh họa khi ứng dụng bị gán mác "ngốn" pin ngầm.

Chính sách này là một phần trong nỗ lực của Google nhằm nâng cao chỉ số chất lượng kỹ thuật cốt lõi cho ứng dụng, bên cạnh việc theo dõi các lỗi (crash) hay tình trạng không phản hồi. Hãng cũng tiết lộ rằng họ đã hợp tác chặt chẽ với Samsung để phát triển chỉ số đo lường pin mới này.

Mục tiêu cuối cùng là khuyến khích các nhà phát triển xây dựng những ứng dụng thông minh, tiết kiệm năng lượng hơn, đồng thời mang lại sự minh bạch cho người dùng.