Sao Mộc chính thức bị "teo nhỏ"

Nhóm nghiên cứu từ Israel, Mỹ, Ý, Pháp và Thụy Sĩ, dẫn đầu bởi các nhà khoa học hành tinh Yohai Kaspi và Eli Galanti từ Viện Khoa học Weizmann (Israel) đã phân tích dữ liệu từ tàu vũ trụ Juno của NASA và xác định lại một loạt thông số quan trọng về Sao Mộc.

"Sách giáo khoa cần được cập nhật. Tất nhiên, kích thước thật của Sao Mộc không thay đổi, nhưng cách chúng ta đo nó thì có" - tiến sĩ Kaspi nói với Live Science.

Vẻ đẹp mê hoặc của Sao Mộc - Ảnh: NASA

Cho đến nay, chúng ta biết kích thước và hình dạng của hành tinh lớn nhất hệ Mặt Trời thông qua 6 phép đo được thực hiện bởi các sứ mệnh Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10 và Pioneer 11.

Các phép đo này được thực hiện bằng chùm tia vô tuyến khi 4 tàu vũ trụ nói trên lần lượt bay ngang Sao Mộc trên dưới 50 năm trước.

Tuy nhiên, Juno - một tàu vũ trụ tối tân hơn, được giao nhiệm vụ khảo sát kỹ lưỡng và cụ thể hơn về Sao Mộc và các mặt trăng của nó, đã thu thập lượng dữ liệu khổng lồ hơn rất nhiều.

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp phức tạp hơn những gì được thực hiện hàng thập kỷ trước.

Họ đã theo dõi cách tín hiệu vô tuyến từ tàu Juno về Trái Đất bị bẻ cong khi đi qua bầu khí quyển của Sao Mộc, trước lúc bị ngắt quãng khi hành tinh này chặn hoàn toàn tín hiệu.

Những phép đo đó cho phép nhóm nghiên cứu tính đến ảnh hưởng của gió Sao Mộc, yếu tố tác động đến hình dạng phỏng đoán cua hành tinh.

Dữ liệu tinh chỉnh đã làm "teo nhỏ" kích thước Sao Mộc xuống một chút, cũng như ép nó dẹp hơn.

Với dữ liệu mới, bán kính Sao Mộc từ mỗi cực đến tâm được xác định là 66.842 km, nhỏ hơn 12 km so với dữ liệu cũ. Bán kính tại xích đạo là 71.488 km, nhỏ đi 4 km.

Các thông tin về kích thước của Sao Mộc cần được điều chỉnh - Ảnh: NASA

"Vài km này rất quan trọng. Chỉ cần thay đổi bán kính một chút thôi cũng giúp các mô hình về cấu trúc bên trong của Sao Mộc phù hợp hơn nhiều với dữ liệu trọng lực và các phép đo khí quyển" - tiến sĩ Galanti giải thích.

Các phép đo được cập nhật sẽ cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về cấu trúc bên trong của Sao Mộc, cũng như giúp các nhà khoa học giải thích chuẩn xác hơn dữ liệu từ các hành tinh khí khổng lồ bên ngoài hệ Mặt Trời, từ đó hiểu đúng về cách chúng hình thành và tiến hóa.

Sao Mộc cũng được cho là hành tinh đầu tiên ra đời trong đĩa tiền hành tinh của Mặt Trời. Vì vậy, hiểu thêm về nó cũng giúp nhân loại tiến gần hơn điểm khởi đầu của hệ sao chúng ta đang sống.