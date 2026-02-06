Dòng Xperia sẵn sàng khuấy động thị trường smartphone?

Trang S-Max (Nhật Bản) đã phát hiện 2 mẫu mới gồm Xperia 1 VIII và Xperia 10 VIII, mỗi thiết bị đi kèm các mã model riêng.

Sony Xperia 1 VII.

Ở phân khúc cao cấp, Xperia 1 VIII có các số hiệu gồm PM-1520-BV (XQ-GE54), PM-1521-BV (XQ-GE74) và PM-1525-BV (XQ-GE44). Trong khi đó, Xperia 10 VIII thuộc phân khúc tầm trung xuất hiện với các mã PM-1533-BV (XQ-GH44), PM-1534-BV (XQ-GH54) và PM-1535-BV (XQ-GH74).

Hai chữ số cuối trong mã model được cho là liên quan đến thị trường phân phối: “44” có thể hướng đến Nhật Bản, “54” dành cho châu Âu, còn “74” nhắm tới các thị trường châu Á ngoài Nhật Bản. Điều này cho thấy Sony nhiều khả năng vẫn duy trì kế hoạch phát hành toàn cầu cho dòng Xperia mới, tập trung vào các khu vực trọng điểm kể trên.

Tuy nhiên, chưa thấy dấu hiệu về phiên bản Xperia mới dành cho thị trường Mỹ. Sony đã giảm hiện diện tại các kênh bán lẻ nhà mạng ở khu vực này trong vài năm qua, và kể từ Xperia 1 V ra mắt năm 2023, hãng vẫn chưa tung thêm mẫu Xperia cao cấp nào trở lại thị trường Mỹ.

Sony Xperia 10 VII.

Về cấu hình, Xperia 1 VIII được đồn đoán có thể trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, dòng chip cao cấp mới nhất của Qualcomm. Xperia 10 VIII nhiều khả năng sử dụng chip Snapdragon 6 series, ưu tiên khả năng tiết kiệm pin và hiệu suất ổn định.

Cả hai thiết bị dự kiến tiếp tục giữ đặc trưng của Sony với màn hình tỷ lệ 21:9, các tính năng chụp ảnh và quay video thiên về chuyên nghiệp cùng trải nghiệm Android gần với bản gốc. Thông tin chi tiết hơn về dòng Xperia 2026 có thể xuất hiện trong thời gian tới, với mốc ra mắt dự kiến từ mùa xuân đến đầu mùa hè năm nay.