JBL công bố loa di động tích hợp AI tách giọng hát và nhạc cụ

JBL vừa giới thiệu dòng amp luyện tập thông minh tích hợp AI, đồng thời là loa di động, gồm hai sản phẩm mới là BandBox Solo và BandBox Trio. Nhờ được trang bị công nghệ AI, sản phẩm có khả năng tách giọng hát và nhạc cụ theo thời gian thực, kết hợp cùng chất âm JBL đặc trưng, hệ thống hiệu ứng và nhiều công cụ luyện tập.

Amp cũng là loa di động thông minh tích hợp AI của JBL.

Cụ thể, với Stem AI, người dùng có thể cô lập hoặc loại bỏ các thành phần như giọng hát, guitar hay trống khỏi bản nhạc, biến ca khúc trở thành bản nhạc nền. Nhờ đó, người dùng có thể chủ động kiểm soát bản phối trong quá trình luyện tập.

Thiết bị được trang bị một cổng vào cho guitar hoặc micro, phù hợp cho người chơi guitar, ca nhạc sĩ, người chơi tại nhà. Bộ lặp looper tích hợp cho phép tạo lớp nhịp điệu và phát triển ý tưởng, trong khi bộ dịch chuyển cao độ pitch shifter và tính năng lên dây tuner giúp người chơi kiểm soát tông và cao độ.

Thông qua ứng dụng JBL One, người dùng có thể truy cập thêm nhiều tính năng như lựa chọn giữa các mô hình amp cổ điển và hiện đại, sử dụng các hiệu ứng âm thanh quen thuộc như hiệu ứng “xoáy” phân tán phaser, hiệu ứng đồng ca chorus và hiệu ứng vang reverb, chọn thiết lập có sẵn hoặc tự tạo âm thanh riêng mà không cần đến các bàn đạp hiệu ứng rời bên ngoài.

Trong khi BandBox Solo hướng đến người chơi cá nhân, thì BandBox Trio được phát triển dành cho ban nhạc nhỏ và các buổi biểu diễn nhóm. BandBox Trio được trang bị 4 cổng vào nhạc cụ, phù hợp cho ban nhạc nhỏ, buổi diễn ngẫu hứng hay biểu diễn bộ đôi mà không cần trang bị hệ thống âm thanh phức tạp. Thiết bị tích hợp bàn trộn mixer 4 kênh, cho phép người dùng cân chỉnh âm lượng, tinh chỉnh âm sắc và áp dụng hiệu ứng trực tiếp trên loa.

BandBox Trio cũng hỗ trợ pin thay thế. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị các nút điều khiển vật lý trực tiếp, giúp người dùng thao tác nhanh chóng ngay trên thiết bị mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào ứng dụng.

BandBox Solo và BandBox Trio có giá tham khảo lần lượt dưới 9 triệu đồng và dưới 19 triệu đồng.