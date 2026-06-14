JBL tung bộ đôi loa di động Xtreme 5 và Go 5, lần đầu thêm dải đèn LED

JBL vừa chính thức mở bán hai mẫu loa di động mới là JBL Xtreme 5 và JBL Go 5. Bộ đôi sản phẩm được nâng cấp về chất lượng âm thanh và thiết kế, đồng thời lần đầu tiên được trang bị hệ thống đèn LED Ambient Edge Light nhằm tăng tính tương tác trong quá trình giải trí.

JBL Xtreme 5

JBL Xtreme 5 được thiết kế lại về mặt âm học với tổng công suất 130W. Sản phẩm sở hữu hệ thống gồm hai loa tweeter kết hợp một loa subwoofer cùng công suất đầu ra được nâng cấp, giúp âm lượng lớn hơn và dải âm trầm sâu hơn khoảng 10% so với thế hệ trước.

JBL Xtreme 5.

JBL cũng tích hợp công nghệ AI Sound Boost có khả năng phân tích tín hiệu âm thanh theo thời gian thực để giảm hiện tượng méo tiếng khi phát ở mức âm lượng cao. Bên cạnh đó, Smart EQ Mode sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động nhận diện nội dung đang phát, sau đó điều chỉnh chế độ âm thanh phù hợp mà không cần người dùng can thiệp thủ công.

Điểm mới khác trên JBL Xtreme 5 là hệ thống đèn Ambient Edge Light với nhiều hiệu ứng như Freeze, Bounce, Trim, Switch, Loop và Neon, giúp tăng tính sinh động cho các buổi tiệc hoặc hoạt động ngoài trời. Sản phẩm đạt chuẩn chống nước và chống bụi IP68, có viền cao su gia cường cùng chân đế mới giúp loa đứng vững hơn trên nhiều bề mặt khác nhau.

Sản phẩm có giá tham khảo khoảng 9,6 triệu đồng, là phân khúc phải cạnh tranh trực tiếp với Bose SoundLink Max hay thậm chí là Sony ULT Field 7.

JBL Go 5

JBL Go 5 tiếp tục hướng đến nhóm người dùng yêu thích sự nhỏ gọn. Mẫu loa này được làm mới với thiết kế logo dạng đường viền nổi, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ vừa hỗ trợ cải thiện hiệu suất phát âm thanh. Theo JBL, Go 5 có thể phát lớn hơn khoảng 10% so với thế hệ tiền nhiệm dù vẫn giữ kích thước nhỏ gọn đặc trưng.

JBL Go 5.

Điểm nổi bật của sản phẩm là công nghệ AirTouch, cho phép ghép đôi hai loa JBL Go 5 ở chế độ stereo chỉ bằng thao tác chạm hai thiết bị vào nhau. Ngoài ra, JBL cũng trang bị hệ thống đèn LED Ambient Edge Light tích hợp các tín hiệu hiển thị trực quan để người dùng dễ dàng nhận biết trạng thái hoạt động, kết nối Bluetooth, dung lượng pin hay chế độ Auracast.

Tương tự JBL Xtreme 5, mẫu loa này cũng đạt chuẩn kháng nước và kháng bụi IP68, đồng thời sử dụng phần viền cao su gia cường nhằm tăng độ bền khi sử dụng hằng ngày hoặc mang theo trong các chuyến đi.

Sản phẩm có giá chưa tới 1,3 triệu đồng, sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Sony SRS-XB100 hay Boom Go 3i có công suất tương ứng 5W và 15W - cao hơn so với 4,8W của JBL Go 5.