Tại sao nên mua Galaxy S25 thay vì chờ đợi Galaxy S26?

Samsung đang chuẩn bị ra mắt dòng Galaxy S26 vào ngày 25/2 nhưng kỳ vọng vào những chiếc điện thoại này khá thấp. Dự kiến, Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus đều không có nhiều thay đổi so với các phiên bản tiền nhiệm. Đây sẽ là những chiếc điện thoại tệ nhất năm 2026 xét trên thang điểm kỳ vọng so với thực tế; tất cả chúng ta đều kỳ vọng Samsung sẽ làm tốt hơn.

Galaxy S25.

Việc thiếu những nâng cấp đáng kể cũng khiến việc chờ đợi Galaxy S26 là một sự lãng phí thời gian. Nếu bạn đang muốn mua điện thoại mới, bây giờ là thời điểm tốt để mua Galaxy S25.

Galaxy S26 sẽ không phải là một bản nâng cấp lớn

Hiện tại, tất cả các tin đồn về Galaxy S26 đều không khả quan. Giống như những năm trước, Samsung đang tập trung phần lớn các nâng cấp theo kế hoạch vào Galaxy S26 Ultra, coi Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus lớn hơn như những sản phẩm phụ. Điều này càng đúng hơn vào năm 2026.

Công ty đã lên kế hoạch đại tu dòng Galaxy S của mình với Galaxy S26 Pro và một phiên bản Edge, sau đó đã thay đổi quyết định để đưa Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus trở lại thị trường. Lý do là gì? Khả năng cao là do áp lực tài chính để cạnh tranh với giá của iPhone 17 của Apple.

Vì vậy, năm thứ tư liên tiếp, không có bất kỳ nâng cấp camera nào được lên kế hoạch cho Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus. Ngoài ra, chúng cũng không có nâng cấp nào cho RAM 12GB. Ngoài ra, màn hình sẽ không sáng hơn hoặc có tốc độ làm mới nhanh hơn.

Thông số tin đồn về Galaxy S26.

Những nâng cấp thực sự của Galaxy S26 hơi ít ỏi. Dòng Galaxy S26 sẽ chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới. Trong đó, Galaxy S26 sẽ có pin lớn hơn một chút và màn hình to hơn, mọi thứ khác có thể vẫn giữ nguyên. Một số báo cáo cho rằng chiếc flagship này sẽ chỉ có mức sạc 25W chậm chạp trong khi đó, những báo cáo khác cho rằng máy sẽ được nâng cấp khả năng sạc lên 45W. Các thông tin rò rỉ cho thấy Samsung đang thúc đẩy việc trang bị thêm phụ kiện Qi2.

Thêm nữa, chúng ta sẽ có thêm một vài tính năng Galaxy AI mới trong dòng Galaxy S26. Những tính năng này có thể rơi vào quên lãng chỉ sau vài tuần được công bố.

Nhìn chung, Galaxy S26 không phải là một chiếc điện thoại tồi nhưng cũng không đáng để chờ đợi. Hơn thế, Galaxy S25 còn đang được giảm giá, chỉ còn từ 17,59 triệu đồng (bản RAM 12GB/ ROM 256GB).