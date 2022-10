Ngày đầu "đặt gạch" iPhone 14 series: "Cháy hàng" trên nhiều mặt trận

iPhone 14 sở hữu màn hình 6,1-inches, trong khi iPhone 14 Plus là 6,7-inches. Phiên bản màn hình lớn được Apple khẳng định có thời lượng pin tốt nhất từng xuất hiện trên iPhone. Bộ đôi được trang bị vi xử lý Apple A15 Bionic với 5 nhân xử lý đồ họa, giúp hiệu suất được cải thiện đáng kể so với phiên bản iPhone 13 và iPhone 13 mini. Sản phẩm sở hữu camera góc siêu rộng 12MP, khẩu f/1.5 ở mặt trước, có cơ chế chống rung và một cảm biến TrueDepth 12MP tự động lấy nét. iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max nổi bật với tính năng Dynamic Island cùng tấm nền OLED có thể điều chỉnh tần số làm tươi từ 1Hz đến 120Hz, hỗ trợ Always-on Display… Đây cũng là lần đầu Apple mang đến thiết kế mới cho màn hình iPhone kể từ thời iPhone X ra mắt năm 2017. iPhone 14 Pro Max tiếp tục dẫn đầu với bộ vi xử lý A16 Bionic, là chipset cho smartphone mạnh nhất hiện nay và nhanh hơn 40% so với đối thủ trong cùng phân khúc. Cùng với phần cứng được cải tiến, phần mềm cũng nâng cấp với hàng loạt tính năng mới như camera chính 48MP hỗ trợ quay phim 8K, quay Action Mode chống rung như Gimbal, Quad-pixel gộp điểm ảnh để zoom 2X như chụp từ ống kính và công nghệ Photonic Engine giúp chụp thiếu sáng tốt hơn 2 lần so với thế hệ trước. Đặc biệt, dòng iPhone 14 còn được tích hợp thêm tính năng liên lạc qua vệ tinh cho phép gửi tin nhắn, phát tín hiệu khẩn cấp khi đang ở vùng không có sóng di động. Tuy nhiên, tính năng này chưa khả dụng tại Việt Nam.