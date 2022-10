Những điều cần biết về iPhone 14 Plus trước ngày mở bán

Thời lượng pin lâu hơn

iPhone 14 Plus là iPhone tiêu chuẩn đầu tiên có màn hình 6,7 inch lớn hơn, trước đây vốn chỉ dành cho các mẫu iPhone cao cấp nhất. Với màn hình thiếu các tính năng của Pro như ProMotion hay nhiều không gian lưu trữ bên trong được phân bổ cho pin, iPhone 14 Plus trở thành mẫu iPhone có thời lượng pin lâu nhất so với mọi iPhone không phải là Pro.

Theo Apple, người dùng có thể mong đợi iPhone 14 Plus cung cấp thời lượng pin lên đến 26 giờ phát lại video và 100 giờ nghe nhạc. Giống như tất cả các mẫu iPhone 14 và 14 Plus có hỗ trợ MagSafe, người dùng có thể sạc lại thiết bị từ 0-50% dung lượng trong 30 phút.

Camera tương tự iPhone 14

iPhone 14‌ và ‌iPhone 14‌ Plus chia sẻ các tính năng và thông số kỹ thuật máy ảnh giống nhau, có nghĩa là khách hàng lựa chọn giữa hai thiết bị không cần phải cân nhắc xem thiết bị nào có khả năng chụp ảnh tốt hơn.

Cả hai mẫu máy đều có camera chính 12 MP với khẩu độ ƒ/1.5 và tính năng ổn định hình ảnh quang học thay đổi cảm biến. Camera siêu rộng 12 MP trên cả hai mẫu đều có trường nhìn 120 độ, khẩu độ ƒ/2.4 và ống kính 13mm. iPhone 14‌ và 14‌ Plus cũng có đèn flash True Tone, hỗ trợ Deep Fusion, Smart HDR, Photonic Engine và một camera selfie hoàn toàn mới với khả năng tự động lấy nét.

Chip A15 Bionic

iPhone 14 và 14 Plus được trang bị chip A15 Bionic từ iPhone 13 Pro năm ngoái. Có hai biến thể của chip A15 Bionic: một với GPU 4 lõi và một với GPU 5 lõi. Chip GPU 5 lõi chỉ có mặt trên ‌iPhone 13 Pro‌ và 13 Pro‌ Max vào năm ngoái, trong khi các mẫu tiêu chuẩn thấp hơn có GPU 4 lõi.

Với một chip từ iPhone 13 Pro năm ngoái, Apple cho biết iPhone 14 và 14 Plus cung cấp hiệu suất mạnh mẽ cho các ứng dụng, trò chơi và trải nghiệm VR. Tất cả các mẫu iPhone 14, bao gồm cả iPhone 14 Pro, cũng có thiết kế bên trong được cập nhật để quản lý nhiệt tốt hơn.

Màn hình Super Retina XDR

‌iPhone 14‌ Plus có màn hình 6,7 inch, cùng kích thước hiển thị với ‌iPhone 14 Pro‌ Max. Tuy nhiên, nó chỉ đi kèm màn hình Super Retina XDR có mật độ điểm ảnh 458 pixel trên mỗi inch (ppi), có thể đạt độ sáng tối đa 1200 nits cho nội dung HDR và cung cấp tỷ lệ tương phản 2.000.000: 1, True Tone và hỗ trợ gam màu rộng.

Độ bền

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro và 14 Pro Max đều được bảo vệ bằng kính Ceramic Shield ở mặt trước. Tấm chắn gốm đã được công bố với iPhone 12 đưa các tinh thể nano vào kính hiển thị giúp cải thiện khả năng bảo vệ chống rơi. Tất cả các mẫu ‌iPhone 14‌ cũng được xếp hạng IP68, có nghĩa là chúng có thể chịu được độ sâu dưới nước 6 mét trong tối đa 30 phút.

