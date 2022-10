Vì sao iPhone 14 Plus sẽ thành công?

iPhone 14 và 14 Plus không phải là những điện thoại kém, nhưng chúng cũng không đặc biệt thú vị, nhất là khi người dùng dự định chuyển từ iPhone 12 hoặc 13 sang iPhone 14. Mặc dù những lời phê phán dành cho iPhone 14 Plus không ít, nhưng cũng có khá nhiều người sẵn sàng chi tiền cho một chiếc iPhone 6,7 inch giá rẻ, và iPhone 14 Plus là cái tên duy nhất.

iPhone lớn của Apple thực sự mang lại một số lợi thế. Màn hình lớn hơn giúp việc xem các chương trình TV và phim, cũng như chơi game trở nên thú vị hơn.Ngay cả việc đọc và duyệt web cũng tốt hơn trên màn hình 6,7 inch của iPhone 14 Plus. Đối với gần như tất cả các tác vụ, người dùng càng có nhiều không gian trên màn hình càng tốt.

Đối với nhiều người, điện thoại lớn có thể khiến họ dễ làm rơi vỡ khi bỏ vào túi hoặc cầm trên tay trong một khoảng thời gian dài. Đối với người có bàn tay kích thước trung bình, việc cầm iPhone 14 Plus lâu hơn vài phút là một trải nghiệm kém thoải mái hơn nhiều so với iPhone 14 6,1 inch hoặc iPhone 14 Pro . Nó cũng gần như không lọt vào túi quần của tôi. Điều đó nói rằng, Plus nhẹ hơn iPhone 14 Pro Max, nặng 203g so với 240g. Khi cầm cả hai điện thoại thông minh trên tay cùng một lúc, sự khác biệt về trọng lượng có thể nhận thấy ngay lập tức.

Ngoài ra, giá iPhone 14 Plus cũng đáng để xem xét. Ở mức giá 899 USD rẻ hơn 200 USD so với iPhone 14 Pro Max, điều này khiến nó trở thành một lựa chọn hợp lý nếu tất cả những gì người dùng đang tìm kiếm là một sản phẩm có màn hình lớn mà không bỏ thêm tiền cho Max hoặc không quan tâm đến các tính năng cao cấp.

Mọi người sẽ khó có thể nghĩ rằng Apple không nghiên cứu thị trường trước khi khai tử iPhone mini và cho ra đời một iPhone Plus mới. Đó là lý do công ty đã giới thiệu iPhone mini đầu tiên. Vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu như iPhone 14 Plus vẫn đủ sức hút một lượng khán giả đủ để Apple tiếp tục giữ chân nó trong dòng sản phẩm của mình.

