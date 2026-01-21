iPhone 16 và nhiều mẫu iPhone cũ bị mất giá khi trao đổi

Apple đã âm thầm giảm giá trị trao đổi iPhone cũ, khiến việc nâng cấp lên mẫu iPhone mới nhất trở nên đắt hơn trước. Điều này khiến không ít người dùng cảm thấy thất vọng.

iPhone cũ đang có giá trị thấp hơn

Việc theo kịp chu kỳ iPhone hàng năm là một sở thích tốn kém. Để giảm bớt gánh nặng cho ví tiền, nhiều người thường dựa vào chương trình thu mua iPhone cũ của Apple để tiết kiệm tiền khi nâng cấp lên iPhone mới. Tuy nhiên, trong một bản cập nhật trên trang web của mình vào đầu tuần này, Apple đã điều chỉnh giá trị thu mua iPhone cũ ước tính. Và thật không may, các con số đang có xu hướng giảm.

Ảnh minh họa.

Theo đó, số tiền tối đa bạn có thể nhận được cho hầu hết các mẫu iPhone mới nhất đã giảm từ 10 - 20 USD (từ 250 - 500 nghìn đồng). Xu hướng này khá nhất quán: các mẫu iPhone cao cấp hơn như "Pro" và "Pro Max" thường được giảm giá thu mua khoảng 20 USD trong khi các mẫu tiêu chuẩn và "Plus" bị giảm giá thu mua 10 USD.

Chương trình đổi iPhone cũ lấy iPhone mới còn đáng giá không?

Với đại đa số mọi người, hình thức đổi máy chính thức là lựa chọn tốt nhất, đơn giản là vì sự an toàn và nhanh chóng. Người dùng sẽ tránh được những rắc rối khi phải đối phó với những người mua không đáng tin cậy.

Nếu bạn đang sở hữu một chiếc iPhone đời cũ và đang nhắm đến một mẫu iPhone mới, người dùng vẫn nên chọn hình thức đổi iPhone dù giá bị giảm.

Ảnh minh họa.

Tại Việt Nam, nhiều đại lý phân phối của bên thứ ba cũng áp dụng chương trình đổi iPhone cũ để bù giá khi khách hàng mua iPhone mới. Với chương trình này, người dùng cũng tiết kiệm được một khoản khi mua iPhone mới. Đồng thời, những khách hàng có ví mỏng cũng tiết kiệm được không ít nếu chọn mua iPhone cũ.