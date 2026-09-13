Dòng tiền "khủng" từ bán hàng qua video ngắn và livestream

Theo nghiên cứu do TikTok Shop phối hợp với GlobalData thực hiện và công bố, 2/3 người dùng TikTok Shop tại Mỹ từng khám phá một thương hiệu mà trước đó họ chưa biết đến trên nền tảng. Trong số các thương hiệu mới được khám phá, có 72% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý, gần 90% người dùng từng phát hiện một thương hiệu mới đã mua sản phẩm của thương hiệu đó trong vòng một tháng.

Còn theo Sách trắng về Phát triển Thương mại Điện tử Livestream 2025 do Tổng cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc và Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc phối hợp thực hiện, tổng giá trị giao dịch hàng hóa qua livestream tại Trung Quốc đã vượt 5.000 tỷ NDT trong năm 2025, tương đương khoảng 740 tỷ USD và gần 1/3 tổng doanh số bán lẻ trực tuyến. Quy mô người dùng của ngành đạt khoảng 660 triệu người.

Livestream bán hàng qua mạng đã trở thành xu hướng mới. (Ảnh minh họa: A.I)

Những con số trên cho thấy video ngắn và livestream đang thay đổi cách người tiêu dùng phát hiện, tìm hiểu và mua sản phẩm. Thay vì phải biết trước tên thương hiệu rồi mới tìm kiếm, người dùng có thể bắt gặp sản phẩm ngay trong quá trình xem nội dung, được nhà sáng tạo giới thiệu, trải nghiệm và sau đó mua ngay trên nền tảng.

Trong bối cảnh đó, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) và TikTok Shop vừa công bố sáng kiến “Beyond Vietnam - Hàng Việt cất cánh”, với sự đồng hành của Vụ Phát triển Thị trường Nước ngoài (Bộ Công thương), nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực xuất khẩu trực tuyến và tiếp cận thị trường toàn cầu.

Giai đoạn đầu, chương trình tập trung vào Mỹ và Trung Quốc, trước khi hướng tới các thị trường khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điểm đáng chú ý của mô hình là doanh nghiệp không nhất thiết phải có độ nhận diện thương hiệu lớn ngay từ đầu. Sản phẩm có thể được nhà sáng tạo bản địa giới thiệu, giải thích và trải nghiệm thông qua video ngắn hoặc livestream, giúp thương hiệu tiếp cận những nhóm khách hàng mới.

Trong năm 2026, “Beyond Vietnam - Hàng Việt cất cánh” đặt mục tiêu đào tạo và nâng cao năng lực xuất khẩu số cho khoảng 500 doanh nghiệp Việt, tư vấn chuyên sâu và đồng hành 1:1 với 50 doanh nghiệp có mức độ sẵn sàng xuất khẩu cao, đồng thời hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp đạt 1.000 đơn hàng đầu tiên thông qua thương mại điện tử khám phá tại thị trường quốc tế.

Nếu thành công, đây không chỉ là câu chuyện đưa sản phẩm Việt lên một kênh bán hàng mới, mà còn mở ra cách “xuất khẩu” cả câu chuyện thương hiệu. Nguồn gốc, nguyên liệu, công nghệ, con người và những giá trị văn hóa phía sau sản phẩm có thể được truyền tải tới người tiêu dùng quốc tế qua video ngắn, livestream và mạng lưới nhà sáng tạo bản địa.