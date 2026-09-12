Google bất ngờ tung ứng dụng Gemini gốc cho máy tính Windows 10 và 11

Google vừa chính thức ra mắt ứng dụng Gemini gốc (native app) dành cho các thiết bị chạy hệ điều hành Windows 10 và Windows 11. Động thái này mang lại giải pháp tinh gọn để tiếp cận các công cụ trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên máy tính cá nhân, tiếp nối phiên bản dành cho hệ điều hành Mac đã được giới thiệu vào đầu năm nay.

Đã có ứng dụng Gemini cho máy tính Windows.

Để tải về, chỉ cần truy cập vào địa chỉ https://gemini.google/desktop/. Sau khi cài đặt, người dùng có thể kích hoạt nhanh Gemini thông qua phím tắt chuyên dụng tương tự như trên máy Mac. Google cho biết tính năng gọi nhanh này đặc biệt tiện lợi khi người dùng cần kiểm tra nhanh tính xác thực của tài liệu hoặc tìm kiếm ý tưởng tiêu đề cho bài thuyết trình, dù người dùng vẫn được khuyến cáo nên chủ động đối chiếu lại kết quả do đặc thù của công nghệ AI tạo sinh.

Ứng dụng có khả năng liên kết liền mạch với nhiều dịch vụ khác của Google, cho phép chuyển giao tác vụ trực tiếp tới trợ lý tác nhân Gemini Spark cũng như tương tác cùng Gmail và Google Drive. Ngoài ra, công cụ này cũng hỗ trợ người dùng tạo hình ảnh và video thông qua các tính năng từ Nano Banana và Gemini Omni khi có nhu cầu.

Google cam kết ứng dụng mới được thiết kế gọn nhẹ và vận hành êm ái, bảo đảm không làm suy giảm hiệu năng hay gây chậm máy tính Windows. Người dùng hiện đã có thể tải về ứng dụng ngay lập tức, trong khi hãng dự kiến sẽ tiếp tục phát triển và bổ sung thêm nhiều năng lực chuyên sâu dành cho máy tính để bàn trong thời gian tới.

Giao diện ứng dụng Gemini trên Windows 11.

Sự xuất hiện của ứng dụng Gemini gốc trên nền tảng Windows đánh dấu bước tiến quan trọng của Google trong việc tối ưu hóa trải nghiệm trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên máy tính. Việc truy cập nhanh chóng cùng khả năng xử lý đa nhiệm linh hoạt hứa hẹn sẽ mang lại sự hỗ trợ đắc lực cho công việc thường nhật của người dùng.