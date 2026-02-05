Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Tin mừng cho Samfan đang đợi mua bộ ba Galaxy S26

Sự kiện: Điện thoại Smartphone

Nguồn tin mới nhất đã hé lộ về giá của bộ ba flagship Samsung: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra.

Theo các nguồn tin trong ngành, giá của cả ba mẫu Galaxy S26 năm nay sẽ hầu như không thay đổi. Một số phiên bản có bộ nhớ trong lớn sẽ ghi nhận mức tăng giá nhỏ. Tuy nhiên, giá bán tổng thể của chúng sẽ vẫn không thay đổi nhiều.

Ảnh concept Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26 có thể tăng giá nếu phiên bản bộ nhớ tiêu chuẩn có dung lượng 256 GB. Vào năm ngoái, Galaxy S25 tiêu chuẩn chỉ có bộ nhớ 128 GB. Mặt khác, phiên bản 512 GB sẽ giảm giá nhẹ.

Điều tương tự cũng áp dụng cho Galaxy S26 Plus - giá vẫn giữ nguyên cho phiên bản 256 GB và có thể điều chỉnh nhỏ cho phiên bản 512 GB.

Ảnh concept Galaxy S26.

Theo các nguồn tin giấu tên trong ngành, Samsung muốn tránh tăng giá chủ yếu là vì Apple. Mặc dù giá chip nhớ đang tăng vọt, Apple vẫn sẽ giữ nguyên giá bán cho dòng iPhone năm nay. Do đó, để duy trì khả năng cạnh tranh, Samsung sẽ cố gắng giữ mức giá cho dòng Galaxy S26 tương tự như năm ngoái. Đây được xem là tin mừng cho các Samfan đang muốn nâng cấp lên dòng Galaxy S mới trong năm nay.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về dòng Galaxy S26 trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.

Theo Khánh Vy - GSM Arena ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/02/2026 07:50 AM (GMT+7)
