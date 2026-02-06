Galaxy S26 series có thể thiếu sạc từ tính nhưng sẽ có một nâng cấp quan trọng

Một số tin đồn trước đây cho rằng Samsung sẽ trang bị nam châm ở mặt sau của dòng Galaxy S26 để hỗ trợ sạc không dây Qi2, giúp các flagship này cạnh tranh hơn với iPhone 17 Series và dòng Pixel 10. Tuy nhiên, thông tin mới từ leaker nổi tiếng Ice Universe đã khiến nhiều người hâm mộ thất vọng khi khẳng định rằng Galaxy S26 Ultra sẽ không được tích hợp tính năng này.

Mặc dù nguồn tin không đề cập đến bộ đôi Galaxy S26 và S26 Plus, nhưng khả năng cao rằng hai mẫu này cũng sẽ không có nam châm hỗ trợ sạc không dây Qi2. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng vẫn cần sử dụng ốp lưng hoặc phụ kiện bổ trợ để tận dụng khả năng căn chỉnh tự động với các thiết bị Qi2 như đế sạc không dây hay giá đỡ trên ô tô.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là một quyết định an toàn nhưng thiếu đột phá của Samsung, đặc biệt khi trải nghiệm sử dụng phụ kiện gắn nam châm đang ngày càng được ưa chuộng. Bù lại, Samsung dường như đang tập trung vào việc cải thiện tốc độ sạc không dây cho dòng Galaxy S26. Các báo cáo cho biết Galaxy S26 và S26+ có thể hỗ trợ sạc không dây công suất lên tới 20W, trong khi phiên bản Ultra thậm chí đạt 25W.

Đây là một nâng cấp đáng ghi nhận, bởi sạc không dây thường bị phàn nàn về tốc độ chậm, và việc rút ngắn thời gian sạc sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Về dung lượng pin, Galaxy S26 được đồn đoán sẽ trang bị viên pin 4.300 mAh, Galaxy S26+ có pin 4.900 mAh, còn Galaxy S26 Ultra giữ mức 5.000 mAh nhưng hỗ trợ sạc nhanh có dây lên đến 60W. So với Galaxy S25, phiên bản mới này có sự cải tiến rõ rệt về hiệu suất sạc.

Samsung dường như đang chọn cách tối ưu hiệu suất sạc thay vì chạy đua về dung lượng pin, một hướng đi hợp lý trong bối cảnh thiết kế smartphone ngày càng mỏng nhẹ. Ngoài ra, hãng cũng được cho là sẽ ra mắt đế sạc không dây Qi2.2 cùng các mẫu ốp lưng chính hãng hỗ trợ Qi2 dành riêng cho dòng Galaxy S26, cho thấy Samsung vẫn nghiêm túc với hệ sinh thái Qi2, mặc dù trải nghiệm "nguyên bản" vẫn chưa hoàn thiện nếu thiếu nam châm tích hợp.

Dự kiến, Samsung sẽ ra mắt dòng Galaxy S26 vào ngày 25/2 và mở bán từ ngày 11/3. Hiện tại, giá bán chính thức cho các mẫu này tại Việt Nam vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều người hy vọng rằng Samsung sẽ giữ nguyên mức giá khởi điểm từ 22,99 triệu đồng cho biến thể tiêu chuẩn, giống như dòng Galaxy S25.