Nâng cấp tưởng nhỏ nhưng khiến iPhone 17 khác biệt hoàn toàn

Apple vừa ra mắt iPhone 17 với nhiều cải tiến đáng chú ý, bao gồm thiết kế mới, thời lượng pin kéo dài, khả năng zoom được nâng cấp và bộ xử lý hiệu quả hơn. Tuy nhiên, một trong những nâng cấp quan trọng nhất lại nằm ở camera trước, với cảm biến selfie hoàn toàn mới có độ phân giải 18 MP, khả năng ổn định hình ảnh cải thiện và hệ thống lấy nét thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Mặc dù Apple đã công bố những thông tin ban đầu về camera trước, nhưng rất ít chi tiết được công ty đề cập đến. Điều này diễn ra ngay cả khi camera trước là một tính năng thiết yếu cho hàng triệu người dùng iPhone trong việc chụp ảnh tự sướng, gọi video và ghi lại khoảnh khắc hàng ngày. Việc cải tiến camera selfie không chỉ đơn thuần là tăng số megapixel mà còn thay đổi cách người dùng tương tác với thiết bị.

Ba nâng cấp khiến camera selfie “đẳng cấp như camera sau”

Điểm thú vị là camera trước mới trên iPhone 17 được trang bị trên tất cả các mẫu máy, bao gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và 17 Air. Ba cải tiến đáng chú ý trên sản phẩm bao gồm:

- Trung tâm của ảnh và video: Tính năng tự động đóng khung lại dựa trên số lượng người trong khung hình, giúp người dùng không cần phải giữ điện thoại cố định trong các cuộc gọi video.

- Quay phim 4K/60fps ổn định: Tính năng ổn định hình ảnh luôn được bật ngay cả khi di chuyển hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu.

- Cảm biến hình vuông và tính năng tự động xoay thông minh: Điều này cho phép chụp ảnh tự sướng theo chiều ngang mà không cần phải xoay điện thoại.

Đặc biệt, tất cả các tính năng này hoạt động tự động mà không cần người dùng iPhone 17 phải thực hiện thay đổi trong phần cài đặt.

Vai trò của những nâng cấp

Đầu tiên, “Center Stage” là tính năng đã có mặt trên iPad và Mac một thời gian, giờ đây cũng được tích hợp trên iPhone 17. Hệ thống này sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để phân tích bối cảnh, phát hiện số lượng người trong khung hình và điều chỉnh tự động, điều này mang lại trải nghiệm thoải mái hơn trong các cuộc gọi video.

Khả năng chống rung của iPhone 17 đã được nâng cấp đáng kể, cho phép người dùng quay video selfie mượt mà ngay cả khi không cần sử dụng camera sau hay thiết bị ổn định hình ảnh. Điều này đặc biệt hữu ích trong điều kiện ánh sáng yếu, giúp video rõ nét và chuyên nghiệp hơn.

Apple cũng đã mở rộng chế độ ghi hình kép trên iPhone 17 nhằm cho phép người dùng ghi hình bằng cả camera trước và sau cùng lúc. Tính năng này rất hữu ích cho việc quay vlog, du lịch hoặc đưa tin sự kiện mà không cần chỉnh sửa nhiều.

Được biết, khác với những năm trước, Apple không chỉ dành camera trước tốt nhất cho các mẫu Pro khi giờ đây, tất cả các mẫu iPhone 17 đều có trải nghiệm camera trước tương tự, điều này cho thấy sự chú trọng của Apple đến nhu cầu thực tế của người dùng.

Với những cải tiến này, camera trước của iPhone 17 hứa hẹn mang đến trải nghiệm chụp ảnh và gọi video tự nhiên hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng trong cuộc sống hàng ngày.