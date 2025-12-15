Hôm nay (15/12), dàn hotgirl Liên Quân Mobile Việt Nam đấu Thái Lan tại SEA Games 33

Liên Quân Mobile một lần nữa được đưa vào thi đấu tại một kỳ SEA Games - SEA Games 33, sau kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam. Bộ môn này có 2 bộ huy chương là đồng đội nam và đồng đội nữ, đoàn thể thao Việt Nam góp mặt ở cả 2 nội dung.

Hôm nay (ngày 15/12), đội tuyển Liên Quân Mobile nữ của Việt Nam sẽ ra trận trước, lần lượt gặp Lào (lúc 10:00), Thái Lan (lúc 12:00) và Timor-Laste (lúc 14:00). Trong khi đó, các nam tuyển thủ Liên Quân Mobille phải chờ tới ngày 18/12 mới ra trận.

Đội tuyển Liên Quân Mobile nữ của Việt Nam.

Trước đó, sau vòng tuyển chọn căng thẳng và giai đoạn tập luyện cùng nhau, đội tuyển Liên Quân Mobile nữ chính thức chốt đội hình với 5 trụ cột quen thuộc và sự bổ sung mang tên VIE Choi Minh Châu (BounBoun) ở vị trí SUP. Đội hình mới hứa hẹn mang đến thêm phương án chiến thuật và sức bật mới cho đội tuyển trên hành trình chinh phục HCB.

Giữ vững tinh thần Việt kiên trì, đoàn kết và cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, các cô gái eSport của đoàn thể thao Việt Nam - nội dung Liên Quân Mobile đã sẵn sàng bước ra đấu trường SEA Games 33!

Đội hình chính thức Liên Quân Mobile nữ:

- DSL: Bùi Nguyễn Hoa Tranh;

- JUG: Đỗ Kỳ Duyên;

- MID: Nguyễn Diệu Linh;

- ADL: Nguyễn Thanh Duyên;

- SUP: Nguyễn Thị Huyền Trang;

- SUB: Choi Minh Châu;

- HLV: Phạm Anh Tuấn.

Tính tới hiện tại, eSport Việt Nam đã gặt hái được các huy chương ở bộ môn FC Online và Audition. Trong đó, FC Online đã chật vật vượt qua vòng bảng rồi 2 trận play-offs trước khi mang về HCB từ trận chung kết tổng thua thuyết phục trước đội chủ nhà Thái Lan. Audition thì có tới 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, nhưng tất cả đều không được tính vào bảng tổng sắp huy chương vì Audition chỉ là bộ môn thi đấu trình diễn.