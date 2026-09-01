NASA phóng kính viễn vọng mới, quan sát vũ trụ nhanh gấp 1.000 lần Hubble

NASA đã phóng thành công đài quan sát hồng ngoại trường rộng Nancy Grace Roman vào không gian nhằm giải đáp các ẩn số lớn của thiên văn học. Thiết bị sở hữu gương chính 2,4 mét tương đương kính Hubble cùng máy ảnh 300MP gồm 18 cảm biến. Cấu hình này giúp kính có trường nhìn lớn hơn ít nhất 100 lần và tốc độ khảo sát bầu trời nhanh hơn tới 1.000 lần so với Hubble.

Hình minh họa kính viễn vọng Nancy Grace Roman mới của NASA.

Kính Roman hoạt động ở dải sóng từ ánh sáng khả kiến đến cận hồng ngoại để nhìn xuyên qua bụi và phát hiện các thiên hà xa xôi. Chương trình khoa học trọng tâm của kính là nghiên cứu hiện tượng năng lượng tối thúc đẩy sự giãn nở gia tốc của vũ trụ. Ngoài ra, dữ liệu từ các cuộc khảo sát quy mô lớn sẽ hỗ trợ giới khoa học lập bản đồ phân bố vật chất tối trên toàn không gian.

Roman sẽ sử dụng hiện tượng thấu kính hấp dẫn vi mô để tìm kiếm ước tính khoảng 100.000 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời trong Dải Ngân Hà. Phương pháp này cho phép nhận diện các thế giới lạnh ở khoảng cách xa mà kỹ thuật quá cảnh thông thường khó phát hiện. Kính cũng trang bị thiết bị đo vành nhật hoa (Coronagraph) để thử nghiệm chặn ánh sáng sao và chụp ảnh trực tiếp các hành tinh mờ.

Roman có nhiệm vụ “săn lùng” 100.000 ngoại hành tinh và bổ trợ kính James Webb.

Công trình này được đặt tên nhằm vinh danh bà Nancy Grace Roman, nhà thiên văn trưởng đầu tiên của NASA, người đặt nền móng cho các đài quan sát không gian. Khác với James Webb chuyên quan sát tập trung vào các mục tiêu cụ thể, Roman đóng vai trò quét trường rộng để cung cấp tập dữ liệu khổng lồ. Nhờ đó, kính Roman sẽ định vị các mục tiêu tiềm năng để kính Webb tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Đại diện NASA khẳng định kính Nancy Grace Roman sẽ thực hiện những nhiệm vụ quan sát mà trước đây giới khoa học chưa từng làm được. Sứ mệnh mở ra không gian khám phá hoàn toàn mới về cấu trúc và sự tiến hóa của toàn bộ vũ trụ. Dự án hứa hẹn sẽ mang lại những bước ngoặt đột phá cho ngành thiên văn học hiện đại.