MacBook Pro thế hệ tiếp theo có thể sẽ có màn hình OLED và Dynamic Island

Apple đang được đồn đoán sẽ thực hiện một cuộc đại tu lớn cho dòng MacBook Pro, với nhiều thông tin cho rằng mẫu máy mới sẽ có những nâng cấp đáng kể. Theo các nguồn tin, MacBook Pro thế hệ tiếp theo có thể sẽ được trang bị màn hình OLED, giúp loại bỏ phần khuyết và mang lại thiết kế nhỏ gọn hơn.

Ảnh minh hoạ

"Gã khổng lồ" công nghệ có trụ sở tại Cupertino vừa mới ra mắt MacBook Air 2025 với chipset M4 cách đây vài tháng. Hiện tại, phiên bản kế nhiệm của MacBook Pro đang được phát triển với bộ xử lý Apple M5, hứa hẹn mang lại hiệu suất nhanh hơn. Đặc biệt, phiên bản cao cấp của MacBook Pro có thể sẽ được trang bị các biến thể mạnh mẽ hơn của chip này, bao gồm Apple M5 Pro và M5 Max.

Ngoài việc nâng cấp bộ xử lý, Apple cũng có thể làm cho MacBook Pro nhẹ hơn và mỏng hơn so với thế hệ trước. Hiện tại, MacBook Pro đang sử dụng công nghệ màn hình mini LED, mang lại độ sáng cao và màu đen sâu hơn so với màn hình LCD thông thường. Tuy nhiên, những tin đồn gần đây cho thấy rằng màn hình OLED mới sẽ mang lại màu đen chân thực hơn, góc nhìn rộng hơn và độ tương phản vượt trội, đồng thời giúp tiết kiệm điện năng.

Báo cáo từ Omdia cũng cho biết rằng phần notch của MacBook Pro thế hệ tiếp theo sẽ được cải tiến, thay thế bằng một lỗ khoét mới cho webcam, tương tự như tính năng Dynamic Island trên các mẫu máy mới. Dù vậy, tất cả vẫn chỉ là tin đồn chưa được xác thực, chúng ta sẽ phải đợi cho tới khi sản phẩm được công bố chính thức để biết được nó có đúng hay không.