Mã ICCID thần thánh mới biến iPhone lock thành quốc tế

Thứ Sáu, ngày 25/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Một mã ICCID mới xuất hiện có thể biến các mẫu iPhone lock hỗ trợ được mở khóa, giúp người dùng sử dụng nó như là một iPhone quốc tế.

Với giải pháp ICCID, những chiếc iPhone lock sau khi được kích hoạt bởi nhà mạng đăng ký, thẻ SIM đó sẽ không còn cần thiết nữa và người dùng có thể tháo ra và lắp vào thẻ SIM khác một cách tự do như điện thoại đã mở khóa.

Theo thử nghiệm của cư dân mạng, mã ICCID (89014104279605344xxx) có thể hoạt động với những chiếc iPhone chạy iOS 14 mới nhất, bao gồm cả iPhone 12 series và có thể bật 5G.

Mã ICCID thường được coi là phương pháp mở khóa iPhone lock gần như hoàn hảo. Theo ghi nhận, đã có rất nhiều người thử nghiệm và thành công khi sử dụng mã ICCID này. Máy khi kích hoạt sẽ có đầy đủ chức năng dịch vụ như phiên bản quốc tế và thể thay đổi SIM số qua lại mà vẫn đảm bảo trạng thái kích hoạt trước đó.

Lưu ý rằng, Apple đã đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn kích hoạt trái phép iPhone lock kiểu này bằng cách liên tục rà soát mã ICCID, do đó giải pháp này có thể bị ngừng hoạt động bất cứ lúc nào.

Vì việc hack không loại bỏ thuộc tính gốc của máy bị khóa, một khi hệ thống được khôi phục, nó sẽ trở thành máy bị khóa một lần nữa. Do đó, người dùng được khuyến cáo khi mua iPhone cũ tại các cửa hàng, để tránh trường hợp mua phải iPhone lock đã bị mở khóa theo cách sử dụng ICCID, các chuyên gia khuyến cáo người dùng hãy khôi phục iPhone trở lại trạng thái gốc bằng cách vào Setting > General > Reset > Erase all content and setting.

Tất nhiên, với những người có tiền đủ thì nên mua iPhone có bản quyền từ các kênh chính thức hoặc tin tưởng nhờ đảm bảo các yếu tố như chất lượng, hậu mãi, mạng đều được đảm bảo. Dù mua cũ hay mới vẫn yên tâm hơn, tránh mua phải sản phẩm bị khóa bất cứ lúc nào.

