Apple sẽ thắng đậm trong năm 2021: iPhone vẫn là "độc cô cầu bại"

Thứ Tư, ngày 23/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

Dự kiến, năm 2021 của Apple sẽ là câu chuyện dài kỳ với vô số thú vị trong tất cả các phân khúc sản phẩm.

“Gã khổng lồ” công nghệ Apple, giống như hàng loạt các thương hiệu khác đều gặp phải vô số khó khăn với COVID-19. Nhưng đó mới chỉ là một nửa câu chuyện. Apple đã dành vài năm gần đây để thực hiện những thay đổi gây chú ý như thúc đẩy dịch vụ của mình, với Apple TV Plus; bổ sung 5G trong iPhone 12; tai nghe không dây AirPods.

Sự xuất hiện của chip M1 sẽ làm thay đổi rất nhiều trong dòng máy tính MacBook của Apple.

Đối với năm 2021, Apple sẽ thực hiện những thay đổi quan trọng nhưng không dễ thấy. Một ví dụ là Apple đang có kế hoạch bắt đầu sử dụng chip tùy chỉnh bên trong nhiều máy tính Mac hơn, mang đến những chiếc máy tính xách tay mỏng hơn và có thể bền hơn.

Apple cũng dự kiến tung ra nhiều lựa chọn thay thế giá thấp hơn cho các sản phẩm cao cấp của mình. Minh chứng rõ nhất trong năm nay là dòng đồng hồ Apple Watch SE và có tin đồn rằng công ty sẽ thực hiện một cách tiếp cận tương tự với AirPods SE, có thể có thiết kế gần giống với tai nghe chống ồn AirPods Pro.

Apple Watch SE, iPhone SE chính là hướng đi khôn ngoan của "Táo Khuyết".

Tại một trong những buổi giới thiệu được phát trực tiếp của công ty vào tháng 11, CEO Tim Cook của Apple cho biết: "Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm có ý nghĩa trong cuộc sống của mọi người". Vào năm 2021, ông tuyên bố Apple sẽ còn làm được nhiều hơn thế.

Nhiều người có thể sẽ không quan tâm đến bất kỳ điều gì trong số này trong khi thế giới phải vật lộn với nỗi thống khổ của virus corona nhưng cũng giống như việc Apple lựa chọn công bố máy nghe nhạc iPod chỉ vài tuần sau vụ tấn công 11/9, những sáng kiến được Apple lên kế hoạch cho năm 2021 có thể thay đổi cách thức hoạt động của công nghệ đối với tất cả mọi người, bất chấp COVID-19.

CEO Cook khẳng định: “Giữa những thách thức to lớn trong năm nay, các nhóm của chúng tôi vẫn tập trung phát triển. Và họ không ngừng đổi mới."

Máy tính Mac

Apple dự kiến bắt kịp tốc độ thay đổi đối với máy tính Mac của mình vào năm 2021, sau khi chuyển đổi chip Intel trong MacBook Air 999 USD (tương đương 23,1 triệu đồng), Mac Mini 699 USD (khoảng 16,16 triệu đồng) và MacBook Pro 1.299 USD (khoảng 30,04 triệu đồng). Apple cho biết các chip mới sẽ được thiết kế theo yêu cầu của hãng, tương tự như chip bên trong iPhone và iPad, mang lại hiệu suất tốt hơn và sử dụng ít năng lượng hơn trước.

3 dòng sản phẩm được tích hợp chip M1.

Các con chip này giúp MacBook Air chạy “ngon” mà không có quạt, MacBook Pro có tuổi thọ pin tốt hơn và Mac Mini có nhiều tính năng hơn so với những năm trước. Những công nghệ mới này có thể thay đổi cách Apple định hình máy tính của mình. Máy tính Mac hiện có thể chạy các ứng dụng iPhone và iPad, giúp Apple có thể tạo ra một chiếc máy tính lai giữa iPad và một phần máy tính xách tay.

Nhà phân tích Bob O'Donnell của Technalysis Research cho biết: “Tất nhiên, tất cả những gì tôi đang sử dụng không quan trọng. Quan trọng là trải nghiệm tôi đang có." Cho đến nay, Apple vẫn tiếp tục chỉ chuyển đổi ruột của máy tính. Nhưng những người theo dõi Apple hy vọng sẽ sớm có những thay đổi mạnh mẽ hơn.

Dịch vụ

Dòng iPhone 12 năm nay chính là một cú “twist” của Apple. Apple đã đáp ứng được cả 2 mong đợi mà người dùng kỳ vọng nhất: một thiết kế mới và 5G. Với riêng iPhone SE 2020, đây là mẫu iPhone có giá trị tốt nhất mà Apple từng cung cấp cho một chiếc điện thoại.

Bộ tứ iPhone 12 đều được tích hợp 5G.

Một cách Apple có thể làm cho điện thoại của mình hấp dẫn hơn là tăng cường mối quan hệ giữa iPhone với máy tính Mac và iPad. Việc cung cấp cho các nhà phát triển những cách tạo ứng dụng dễ dàng chạy trên tất cả các thiết bị của Apple có thể tạo ra sự khác biệt cho những người đang tìm kiếm một công cụ dễ sử dụng hơn.

Và người dùng có thể thỏa mãn tất cả thông qua các dịch vụ của Apple. Các dịch vụ Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Fitness Plus và Apple News Plus với giá chỉ từ 5 – 10 USD/ tháng đã giúp cho các nhà phân tích cho rằng Apple đã tích lũy một loạt dịch vụ đăng ký hấp dẫn để đi cùng với Apple Music và iCloud hiện có của mình để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu.

Thanh toán

Dịch vụ mang tới lợi nhuận "khủng".

Một trong những thay đổi lớn nhất đối với hoạt động kinh doanh của Apple đến từ thẻ tín dụng. Thẻ Apple Card, được công bố vào năm ngoái với sự hợp tác của Goldman Sachs và Mastercard, đang thay đổi cách nhiều người mua các sản phẩm của Apple.

Nếu mua iPhone, iPad, máy tính Mac hoặc một số sản phẩm khác của Apple bằng thẻ này, Apple sẽ cho bạn 24 tháng để trả hết và với mức tài trợ 0%. Trong ngắn hạn, Apple Card cung cấp cho mọi người một cách dễ dàng để mua các sản phẩm của Apple với mức ưu đãi hơn.

iPhone 12 Pro.

Apple cũng có một chương trình nâng cấp iPhone cụ thể, nơi người dùng có thể trả một khoản phí cố định để nâng cấp điện thoại của mình thường xuyên 12 tháng một lần.

Về lâu dài, một số người theo dõi ngành tin rằng tất cả những nỗ lực này có thể kết hợp thành một dịch vụ "tất cả trong một" của Apple. Trong tương lai giả định đó, người dùng có thể trả vĩnh viễn một khoản phí hàng tháng để có thiết bị Apple mới nhất, kinh doanh các thiết bị cũ để có được những thiết bị mới nhất và tốt nhất.

Apple đang khiến người dùng chi nhiều hơn trong đại dịch.

Thẻ Apple không phải là cách duy nhất Apple đi theo hướng đó. Công ty cũng đã đầu tư vào các dịch vụ tân trang để sửa chữa các thiết bị có thể sử dụng được đã chuyển giao lại cho Apple. Và những thiết bị mà nhà sản xuất thiết bị không thể tân trang lại được tách ra để chiết xuất kim loại, thủy tinh và các bộ phận khác để sử dụng lại trong các thiết bị mới.

Hiện tại, Apple vẫn đang thúc đẩy tất cả những dịch vụ này hoạt động. Tuy nhiên, không phải tất cả các dịch vụ TV, âm nhạc, tin tức và trò chơi của hãng đều có sẵn trên toàn thế giới. “Nhà Táo” vẫn có nhiều cơ hội hơn ở những thị trường vẫn chưa có sự cạnh tranh gay gắt về TV. Đây sẽ là động lực để Apple vươn mình lớn hơn ra toàn thế giới.

Nguồn: http://danviet.vn/apple-se-thang-dam-trong-nam-2021-iphone-van-la-doc-co-cau-bai-50202023129584690.htm