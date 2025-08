Ba mẫu iPhone chính hãng vừa chính thức biến khỏi thị trường Việt

Trong một động thái gây chú ý, Apple đã quyết định ngừng kinh doanh một số mẫu iPhone cũ tại thị trường Việt Nam, bao gồm iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 14 Plus. Mặc dù iPhone 11 và iPhone 12 đã được hãng khai tử từ vài năm trước, tuy nhiên Apple vẫn duy trì việc bán ra hai mẫu này tại một số thị trường, trong đó có Việt Nam.

iPhone 12 là một trong những mẫu iPhone 5G đầu tiên của Apple.

Đối với iPhone 14 Plus, mẫu sản phẩm này đã âm thầm bị Apple ngừng kinh doanh từ tháng 2, sau khi công ty giới thiệu iPhone 16e. Tuy nhiên, iPhone 14 Plus giờ đây mới chính thức biến mất khỏi các kệ hàng chính hãng tại Việt Nam, cùng với bộ đôi iPhone 11 và iPhone 12. Điều này cho thấy một chiến lược dọn dẹp sản phẩm cũ nhằm tối ưu hóa danh mục hàng hóa của hãng.

Theo một cửa hàng bán lẻ được ủy quyền của Apple tại Việt Nam (AAR), với việc iPhone 11 và iPhone 12 ngừng kinh doanh, iPhone 13 đã trở thành lựa chọn phổ biến nhất cho những khách hàng tìm kiếm thiết bị thuộc phân khúc phổ thông, cận cao cấp. Hiện tại, iPhone 13 được chào bán với mức giá 11,3 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, với doanh số đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể sau đợt điều chỉnh giá gần đây.

Trước khi bị ngừng kinh doanh, iPhone 11 và iPhone 12 đã thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng nhờ mức giá hợp lý. Ngược lại, iPhone 14 Plus không nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam, với doanh số chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh số iPhone. Theo lãnh đạo một AAR khác cho biết, công ty đã quyết định ngừng kinh doanh iPhone 14 Plus để tối ưu hóa danh mục sản phẩm vì sức mua của các dòng iPhone Plus tại Việt Nam không đạt như kỳ vọng.

iPhone 14 Plus biến mất để nhường đường cho iPhone 15 Plus.

Sau khi iPhone 14 Plus bị khai tử, iPhone 15 Plus sẽ trở thành sản phẩm chủ lực mới của dòng Plus để thay thế cho phiên bản tiền nhiệm. Mức giá hiện tại cho phiên bản 128 GB của iPhone 15 Plus rơi vào khoảng 19 triệu đồng.

Được biết, Apple đã duy trì chiến lược kéo dài tuổi thọ cho các sản phẩm cũ và giảm giá để thu hút người dùng mới trong nhiều năm qua. Theo báo cáo từ một đại lý AAR, doanh số của các dòng iPhone đời cũ (trừ thế hệ iPhone 16) đã tăng trưởng 70% từ tháng 3 sau khi điều chỉnh giá, và mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái đạt 80%.