Lý do nhiều người mê smartphone Trung Quốc nhưng vẫn chần chừ xuống tiền

Từ pin dung lượng lớn, camera selfie dưới màn hình, đến khả năng sạc nhanh, các thương hiệu smartphone Trung Quốc như Honor, Xiaomi, Vivo và Oppo đang dẫn đầu trong việc đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại Trung Quốc cũng không thiếu những cạm bẫy tiềm ẩn khiến nhiều người cảm thấy đắn đo trong việc lựa chọn.

Ưu điểm smartphone Trung Quốc

✅ Pin dung lượng lớn: Một trong những lý do khiến người dùng chọn smartphone Trung Quốc là dung lượng pin ấn tượng. Chẳng hạn, mẫu Honor Magic 5 Pro sở hữu pin silicon-carbon dung lượng 5.450 mAh, cho phép sử dụng liên tục trong 2 ngày và chỉ cần khoảng nửa giờ để sạc đầy. Điều này mang lại sự tiện lợi đáng kể cho người dùng.

✅ Camera chất lượng cao: Các thương hiệu Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào công nghệ camera, với nhiều mẫu điện thoại chụp ảnh xuất sắc. Ví dụ, Xiaomi 15 Ultra hiện đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng camera. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế trong khả năng quay video, nhưng chất lượng ảnh chụp đêm và khả năng zoom của các mẫu điện thoại này thường khiến người dùng hài lòng.

✅ Hiệu năng phần cứng mạnh mẽ: Các mẫu cao cấp của Trung Quốc hiện nay được trang bị chip xử lý mới nhất, với RAM lên tới 24 GB trên những mẫu cao cấp nhất. Điều này giúp đảm bảo hiệu suất mượt mà cho người dùng, đặc biệt trong các trò chơi di động.

Nhược điểm cần lưu ý

❌ Phần mềm phức tạp và quảng cáo: Nhiều smartphone Trung Quốc hiện sử dụng giao diện người dùng (UI) có nhiều điểm tương đồng với iOS. Tuy nhiên, chúng lại kèm theo phần mềm không cần thiết và quảng cáo gây khó chịu có thể làm giảm trải nghiệm người dùng.

❌ Khả năng tương thích mạng: Mặc dù nhiều smartphone cao cấp của Trung Quốc hỗ trợ băng tần mạng rộng, nhưng một số mẫu vẫn gặp khó khăn trong việc kết nối tại một số khu vực, đặc biệt là ở Mỹ và Châu Âu. Điều này có thể gây ra sự bất tiện lớn cho người dùng.

❌ Giá bán ngày càng cao: Các mẫu smartphone cao cấp của Trung Quốc không còn là lựa chọn giá rẻ như trước. Ví dụ, Xiaomi 14 có giá khởi điểm trên 20 triệu đồng (dự kiến) tại thị trường Việt Nam, khiến chúng trở nên đắt đỏ hơn so với các sản phẩm của Samsung, thậm chí gần bằng iPhone 17 của Apple.