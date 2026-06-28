Apple có thể sẽ bỏ qua chip M6 Pro và M6 Max để tập trung vào AI trên M7

Apple có thể đang chuẩn bị cho một trong những thay đổi quan trọng nhất trong chiến lược phát triển chip Mac kể từ khi ra mắt dòng sản phẩm Apple Silicon. Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, hãng đang điều chỉnh lộ trình phát triển bộ xử lý, với các máy Mac sắp ra mắt dự kiến sẽ có mô hình phát hành khác biệt so với các thế hệ chip M-series trước đây.

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Thay vì giới thiệu toàn bộ dòng chip M6, Apple được cho là chỉ có kế hoạch ra mắt bộ xử lý M6 cơ bản dành cho các máy Mac cấp thấp. Chip M6 dự kiến sẽ được trang bị trên các thiết bị như MacBook Pro 14 inch được nâng cấp và có thể cả các mẫu Mac cấp thấp khác. Đáng chú ý, Apple không phát triển các phiên bản chip M6 Pro hay M6 Max, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử chip M-series không có các phiên bản cao cấp hơn.

Apple đang đẩy nhanh tiến độ phát triển các công nghệ ban đầu, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến và các ứng dụng đồ họa ngày càng đòi hỏi cao. Chip M6 dự kiến sẽ là bộ xử lý đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, thay thế công nghệ 3nm đang được sử dụng trong các thế hệ gần đây. Băng thông bộ nhớ của chip M6 cũng được dự đoán sẽ đạt khoảng 200GB/giây, tăng từ 153GB/giây trên chip M5.

Ngoài ra, các nâng cấp khác bao gồm kiến trúc bộ nhớ được thiết kế lại, CPU nhanh hơn trên tất cả các lõi, Neural Engine được nâng cấp cho xử lý AI, cùng với khả năng mã hóa và giải mã video được cải thiện. GPU cũng sẽ được thiết kế lại với tối đa 12 lõi đồ họa, thay vì 10 lõi trên M5.

Sau khi ra mắt chip M6 cơ bản, Apple dự kiến sẽ chuyển sang dòng chip M7, bao gồm các phiên bản M7, M7 Pro, M7 Max và M7 Ultra. Các chip cao cấp này hứa hẹn mang lại hiệu năng AI mạnh mẽ hơn, khả năng đồ họa cải tiến và băng thông bộ nhớ khoảng 240GB/giây trên chip M7 tiêu chuẩn.

Đồng thời, Apple vẫn đang lên kế hoạch cho chip M5 Ultra dành cho dòng Mac Studio trong tương lai, với các thử nghiệm liên quan đến tối đa 36 lõi CPU, 80 lõi GPU và hỗ trợ bộ nhớ hợp nhất lên đến 768GB.

Nếu lộ trình này được thực hiện, đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong cách Apple phát triển bộ xử lý Mac, đồng thời đặt trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm cho các nâng cấp phần cứng trong tương lai.