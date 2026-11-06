Apple công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026: Doanh thu đạt 114,5 tỷ USD

Apple vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 3 của năm tài chính 2026. Công ty đạt doanh thu 114,5 tỷ USD cùng lợi nhuận ròng 30,71 tỷ USD. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Ảnh minh họa.

Doanh thu quý 4 của Apple tăng 12% so với cùng kỳ năm trước

Trong quý 3 năm ngoái, Apple ghi nhận doanh thu 102,47 tỷ USD, lợi nhuận ròng 27,47 tỷ USD và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,85 USD. Đối với quý này, công ty từng dự báo mức tăng trưởng doanh thu từ 9% đến 11% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với doanh thu trong khoảng từ 111,69 tỷ USD đến 113,74 tỷ USD.

Apple vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm nay với các số liệu như sau:

- Tổng doanh thu: 114,48 tỷ USD

- Lợi nhuận ròng: 30,71 tỷ USD

- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): 2,10 USD

- Doanh thu từ iPhone: 57,58 tỷ USD

- Doanh thu từ Mac: 10,79 tỷ USD

- Doanh thu từ iPad: 6,23 tỷ USD

- Doanh thu từ thiết bị đeo, thiết bị gia đình và phụ kiện: 8,30 tỷ USD

- Doanh thu từ mảng Dịch vụ: 31,57 tỷ USD

Biểu đồ so sánh doanh thu của Apple qua thời gian.

Giám đốc Tài chính (CFO) của Apple, ông Kevan Parekh cho biết thêm:

“Apple đã đạt các kỷ lục về lợi nhuận ròng và EPS trong quý 3. Kết quả ấn tượng này đã khép lại một năm tài chính 2026 đầy mạnh mẽ với tổng doanh thu đạt mức cao kỷ lục 479 tỷ USD cùng mức tăng trưởng EPS đạt hai con số. […] Trong quý này, chúng tôi tạo ra 28 tỷ USD dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, cho phép hoàn trả 28 tỷ USD cho các cổ đông. Nhờ mức độ hài lòng và lòng trung thành rất cao từ khách hàng, số lượng thiết bị đang hoạt động (installed base) đã đạt mức cao kỷ lục mới trên tất cả các danh mục sản phẩm chính và các khu vực địa lý.”

iPhone vẫn là dòng sản phẩm mang về doanh số lớn nhất cho Apple.