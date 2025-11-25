Vật thể "bất khả thi" tiếp tục gây bối rối sau 140 năm lộ diện

Cách chúng ta 12 triệu năm ánh sáng, giữa Local Void - một khoảng trống bất thường trong vũ trụ - là một thiên hà lùn lạc lõng mang tên NGC 6789. Nhưng vị trí "bị mắc kẹt" mới chỉ là một trong các yếu tố kỳ lạ của vật thể này.

Gần đây, các nhà khoa học đã bối rối khi phát hiện NGC 6789 vẫn đang hình thành sao mạnh mẽ: Khoảng 4% khối lượng sao của thiên hà chỉ mới được sinh ra trong 600 triệu năm gần đây.

Vật thể bí ẩn NGC 6789 là một thiên hà lùn mang những đặc điểm mà khoa học vẫn chưa thể giải thích - Ảnh: SLOAN DIGITAL SKY SURVEY

Để có thể hình thành sao, thiên hà cần một nguồn cung cấp khí lớn từ môi trường xung quanh. Việc nó hình thành sao mạnh mẽ dù bị cô lập ở một vùng trống rỗng gần như là vô lý.

Vì vậy, nhà thiên văn học Ignacio Trujillo từ Viện Vật lý thiên văn Quần đảo Canary và các cộng sự đã cố gắng tìm hiểu thông qua các quan sát bằng kính viễn vọng Two-meter Twin tại Đài quan sát Teide ở Tây Ban Nha.

Họ đã quét các vùng bên ngoài của thiên hà để tìm dấu vết của các vụ sáp nhập trong quá khứ với các cụm sao khác.

Trong vũ trụ không hiếm các vụ sáp nhập thiên hà và loại sự kiện bùng nổ này thường kích thích hình thành sao mạnh mẽ nhờ vào sự xáo trộn, nén ép các đám mây khí.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng thăm dò sâu vào lõi hình thành sao của thiên hà.

Thế nhưng đó vẫn là ngõ cụt: Cuộc thăm dò tỉ mỉ này không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào về sự hợp nhất bên trong vật thể này.

Cấu trúc NGC 6789 rất "ngay ngắn", dường như không bị xáo trộn, cho thấy quá trình hình thành sao hoàn toàn là nỗ lực tự thân của nó.

Tuy vậy các tác giả cũng đưa ra một số giả thuyết trong bài công bố trên tạp chí Research Notes of the American Astronomical Society.

Mặc dù sống giữa vùng vũ trụ trống rỗng, nhưng thiên hà này vẫn có thể dành dụm được một ít "nguyên liệu", đó là khí còn sót lại từ quá trình hình thành thiên hà, hoặc bởi khí nguyên sơ từ bên ngoài mà nó đã sớm tích tụ.

Giả thuyết này cũng không thực sự vững vàng. Các nhà khoa học hy vọng rằng các phương tiện quan sát vũ trụ tối tân hơn trong tương lai đến một ngày nào đó sẽ giúp phá vỡ bí ẩn lớn này.