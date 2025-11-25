Google tung loạt tính năng hấp dẫn cho Google Maps

Nhằm chuẩn bị cho mùa du lịch lễ hội cuối năm, Google vừa công bố 4 tính năng mới quan trọng cho Google Maps, tập trung vào việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và cải thiện trải nghiệm khám phá địa điểm.

Google Maps được nâng cấp 4 tính năng mới hấp dẫn.

1. Gemini AI trở thành "hướng dẫn viên" cá nhân

Nâng cấp đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của mô hình ngôn ngữ Gemini ngay trong Google Maps. Tính năng này giúp người dùng không chỉ tìm địa điểm mà còn nhận được các câu trả lời chi tiết cho những câu hỏi phức tạp như: "Nhà hàng này có món gì bí mật không?" hay "Chỗ đậu xe ở đó thế nào?". AI sẽ tổng hợp hàng ngàn đánh giá để đưa ra câu trả lời tóm tắt ngắn gọn.

Lưu ý: Tính năng này hiện mới chỉ khả dụng tại thị trường Mỹ trên Android và iOS.

2. Dự đoán tình trạng trạm sạc xe điện (EV)

Đối với người dùng xe điện, Google Maps giờ đây hoạt động thông minh hơn bao giờ hết. Thay vì chỉ hiển thị vị trí trạm sạc, ứng dụng sẽ sử dụng AI để phân tích dữ liệu lịch sử và thời gian thực, từ đó dự đoán số lượng trụ sạc còn trống ngay tại thời điểm bạn lái xe đến nơi. Tính năng này hoạt động tương tự như biểu đồ "Giờ cao điểm" của các nhà hàng, giúp tài xế tránh được cảnh phải xếp hàng chờ sạc.

Cập nhật này sẽ có mặt trên Android Auto và các xe tích hợp Google (Google built-in) vào tuần tới.

Thông báo trạm sạc cho xe điện trên Google Maps.

3. Tab Khám phá (Explorer) được làm mới

Để phục vụ nhu cầu du lịch ngẫu hứng, tab Khám phá đã được thiết kế lại. Người dùng có thể vuốt lên để xem ngay các hoạt động đang thịnh hành (trending), danh sách các nhà hàng "hot" và các địa điểm du lịch gần đó. Google cũng tích hợp các danh sách tuyển chọn từ những nguồn uy tín như Lonely Planet, OpenTable hay các Influencer địa phương.

4. Chế độ đánh giá ẩn danh mùa lễ hội

Để tăng thêm không khí vui vẻ, Google cho phép người dùng để lại đánh giá với các tên gọi ẩn danh theo chủ đề lễ hội. Dù hiển thị ẩn danh, đánh giá vẫn liên kết ngầm với tài khoản thật để hệ thống AI của Google có thể quét và loại bỏ các nội dung spam hoặc đánh giá giả mạo.