iOS 27 sẽ lại đi theo con đường Apple đã làm với iOS 12

Theo bản tin mới nhất từ Mark Gurman của Bloomberg, bản cập nhật iOS 27 sắp tới của Apple sẽ không mang đến “làn sóng” tính năng mới như mong đợi. Thay vào đó, công ty sẽ chú trọng vào việc cải thiện tính ổn định của hệ điều hành.

iOS 27 sẽ không có nhiều tính năng mới.

Gurman cho biết, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ iOS 12, Apple quyết định tập trung vào những cải tiến tinh tế thay vì giới thiệu nhiều tính năng mới. Những thay đổi này cũng sẽ được áp dụng cho các hệ điều hành khác của Apple như macOS 27, iPadOS 27 và tvOS 27. Các kỹ sư Apple sẽ nỗ lực cắt giảm phần mềm không cần thiết, khắc phục lỗi và nâng cao hiệu suất tổng thể, tương tự như những gì đã diễn ra với bản cập nhật Mac OS X 10.6, hay còn gọi là Snow Leopard.

Mặc dù iOS 27 không có nhiều tính năng mới nổi bật, Apple dự kiến sẽ giới thiệu một số cải tiến liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, trợ lý giọng nói Siri sẽ được thiết kế lại với giao diện mới giúp người dùng tương tác tự nhiên hơn. Bên cạnh đó, Apple cũng đang phát triển một công cụ tìm kiếm web hỗ trợ AI, có tên gọi nội bộ là World Knowledge Answers nhằm giúp Siri cung cấp câu trả lời tóm tắt cho các truy vấn của người dùng.

Người dùng sẽ thấy hệ điều hành sắp tới hoạt động ổn định hơn.

Ngoài ra, ứng dụng Health cũng sẽ được cải tiến với dịch vụ Health+ mới, cung cấp tư vấn sức khỏe cá nhân hóa và video hướng dẫn từ các chuyên gia. Dịch vụ này được cho là bao gồm tính năng theo dõi dinh dưỡng.

Đáng chú ý, Apple đang lên kế hoạch sử dụng mô hình AI Gemini mới với 1,2 nghìn tỷ tham số nhằm hỗ trợ Siri trên nền tảng đám mây. Mô hình này được kỳ vọng sẽ vượt trội hơn so với mô hình AI hiện tại mà Apple đang sử dụng, vốn có 1,5 tỷ tham số. Để sử dụng công nghệ AI độc quyền của Google, Apple sẽ chi khoảng 1 tỷ USD mỗi năm.