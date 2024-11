Nhẫn thông minh Casio gây sốc khi “đúng chất đồng hồ”

Mặc dù được xếp vào danh mục sản phẩm “thông minh” nhưng số lượng chức năng của chiếc nhẫn này rất hạn chế, thậm chí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nó không được trang bị các tính năng thể dục hay cảm biến nhịp tim mà chỉ có đồng hồ bấm giờ và đồng hồ báo thức. Đặc biệt, đồng hồ báo thức không có loa mà sẽ thông báo bằng cách nhấp nháy đèn nền của màn hình tích hợp.

Casio CRW-001-1JR có giá khoảng 3,26 triệu đồng.

Sở hữu kích thước nhỏ gọn, nhẫn thông minh CRW-001-1JR của Casio được trang bị một màn hình LCD bảy đoạn cho phép hiển thị giờ, phút và giây. Thiết bị này còn có 3 nút chức năng giúp người dùng truy cập lịch, xem thời gian ở các múi giờ khác nhau và sử dụng đồng hồ bấm giờ. Chiếc nhẫn hoạt động bằng pin với thời gian sử dụng lên tới khoảng 2 năm và có thể dễ dàng thay thế khi cần. Đặc biệt, sản phẩm cũng có khả năng chống nước.

Để đảm bảo thiết kế và chi tiết phức tạp của chiếc đồng hồ kỹ thuật số, Casio đã sản xuất chiếc nhẫn này bằng quy trình ép phun kim loại nguyên khối. Khác với chiếc nhẫn Timex T80 có dây đeo co giãn, nhẫn Casio CRW-001-1JR chỉ có một kích cỡ 10,5 theo chuẩn US. Nếu ngón tay của người dùng nhỏ hơn, Casio cung cấp các miếng đệm đặc biệt, nhưng nếu ngón tay to hơn, người dùng sẽ phải tìm sản phẩm khác.

Sản phẩm có kích cỡ duy nhất là 10,5 theo chuẩn US.

Năm ngoái, Casio đã giới thiệu bộ sưu tập nhẫn mang hình dáng của nhiều chiếc đồng hồ biểu tượng mà công ty đã sản xuất trong hơn 50 năm qua, tuy nhiên những chiếc nhẫn này không có chức năng hoạt động. Nhẫn Casio CRW-001-1JR sẽ chính thức có mặt tại Nhật Bản vào tháng 12 tới với giá bán lẻ là 19.800 yên, tương đương khoảng 3,26 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]