TV SQ-Mini LED lần đầu xuất hiện với độ sáng "khủng" 6.000 nits, bỏ xa Mini LED

TCL vừa công bố loạt sản phẩm công nghệ mới cho năm 2026, trong đó có dòng TV C8L SQD-Mini LED với thiết kế viền "Zero Border" lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Sản phẩm sử dụng hệ thống đèn nền mật độ siêu cao với 4.032 vùng sáng và độ sáng lên đến 6.000 nits. Ngoài ra, sự kết hợp cùng thương hiệu âm thanh Bang & Olufsen cũng là điểm nhấn trên TV này.

TV SQD-Mini LED lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

SQ-Mini LED không phải là một công nghệ màn hình hoàn toàn mới, mà là cách TCL đặt tên cho phiên bản Mini LED đã được tối ưu thêm. Về bản chất, cả LCD, LED và Mini LED đều dùng tấm nền tinh thể lỏng (LCD) kết hợp đèn nền phía sau để hiển thị hình ảnh.

Điểm khác biệt nằm ở hệ thống đèn nền: LED truyền thống có ít vùng chiếu sáng nên độ tương phản còn hạn chế, trong khi Mini LED sử dụng các bóng LED siêu nhỏ, cho phép chia hàng trăm đến hàng nghìn vùng làm tối cục bộ (dimming). SQ-Mini LED thực chất là Mini LED nhưng được cải tiến thêm về số vùng dimming, và tối ưu thuật toán điều khiển ánh sáng giúp giảm hiện tượng quầng sáng, tăng độ sáng.

Trong khi đó, OLED là hướng đi hoàn toàn khác khi mỗi điểm ảnh tự phát sáng, không cần đèn nền. Nhờ vậy, OLED cho màu đen sâu tuyệt đối và độ tương phản gần như vô hạn, phù hợp với nhu cầu xem phim chất lượng cao. Ngược lại, Mini LED và SQ-Mini LED lại chiếm ưu thế về độ sáng cao, phù hợp với môi trường nhiều ánh sáng hoặc nội dung HDR.

Công nghệ Bản chất Đèn nền Độ tương phản Độ sáng LED (LCD) LCD LED thường Trung bình Trung bình Mini LED LCD LED siêu nhỏ Cao Rất cao SQ-Mini LED LCD (Mini LED tối ưu) Mini LED nâng cấp Rất cao Rất cao OLED Tự phát sáng Không cần Xuất sắc Cao (thấp hơn Mini LED)

Ngoài C8L SQD-Mini LED, TCL còn mang tới dòng Fashion QD-Mini LED A400 series. Đây là dòng TV Lifestyle hiếm hoi trên thị trường được trang bị tấm nền QD-Mini LED tiên tiến. Sản phẩm sở hữu lớp phủ chống chói và công nghệ bảo vệ mắt NXTVision.