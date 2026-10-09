Lenovo ThinkBook 14x ra mắt ấn tượng với trọng lượng chưa đến 1 kg

Lenovo vừa chính thức giới thiệu mẫu laptop ThinkBook 14x tại thị trường Ấn Độ. Đây là một chiếc laptop Windows màn hình 14 inch siêu nhẹ, chỉ nặng 990 gram và dày 12,9mm, rất thuận tiện cho việc di chuyển trong công việc hoặc học tập.

Với khung nhôm chắc chắn, ThinkBook 14x vẫn đảm bảo đầy đủ các tùy chọn kết nối tiện ích mặc dù có thiết kế nhỏ gọn. Giá khởi điểm của sản phẩm này là 108.990 Rupee (khoảng 29,19 triệu đồng).

ThinkBook 14x được trang bị chip Intel Core Ultra Series 2, với tùy chọn Core Ultra 5 226V hoặc Core Ultra 7 256V. Đặc biệt, 16 GB RAM được tích hợp trực tiếp vào chip xử lý, có nghĩa người dùng không thể nâng cấp bộ nhớ sau này. Tuy nhiên, máy có hai khe cắm SSD riêng biệt, cho phép người dùng lựa chọn dung lượng lưu trữ 512 GB hoặc 1 TB, đồng thời dễ dàng thêm ổ đĩa thứ hai nếu cần.

Lenovo cung cấp ba phiên bản cấu hình cho ThinkBook 14x. Phiên bản cơ bản có màn hình LED tiêu chuẩn và pin 54,7Wh. Phiên bản tầm trung bổ sung màn hình cảm ứng, trong khi phiên bản cao cấp nhất được trang bị màn hình OLED 14 inch độ phân giải 2,8K, tần số quét 120Hz và độ sáng 500 nits, cùng pin 65Wh.

Mặc dù là một chiếc laptop mỏng, ThinkBook 14x vẫn giữ lại các cổng kết nối tiêu chuẩn, bao gồm hai cổng USB-C, hai cổng USB-A và một cổng HDMI kích thước đầy đủ giúp người dùng dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi mà không cần mang theo bộ chuyển đổi. Tất cả các cấu hình đều hỗ trợ Wi-Fi 6E.

Chiếc laptop này đạt tiêu chuẩn MIL-STD-810H nhằm đảm bảo khả năng chịu đựng va đập và thay đổi nhiệt độ. Thiết bị cũng được trang bị touchpad bằng kính, bàn phím có đèn nền tự điều chỉnh và cảm biến bảo mật có khả năng làm mờ màn hình khi có người đứng phía sau. ThinkBook 14x chạy hệ điều hành Windows 11 Pro ngay khi xuất xưởng.

ThinkBook 14x hiện đã có mặt trên trang web của Lenovo tại Ấn Độ, nơi người dùng có thể tùy chỉnh cấu hình trước khi đặt hàng.

Bên cạnh mẫu laptop mới, Lenovo cũng vừa ra mắt máy tính All-in-One Lecoo N27 Pro với màn hình 2,5K 100Hz, chip Intel Core i5-13420H và RAM 16 GB, cùng với một màn hình văn phòng giá rẻ mới có tần số quét 100Hz chỉ với giá 90 USD (2,33 triệu đồng).