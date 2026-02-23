Sự kiện tháng 3 của Apple sẽ có những "cơn sốt" gì?

Các tin đồn trong những tuần gần đây đều xoay quanh kế hoạch ra mắt sản phẩm đầu năm của Apple. Theo nhiều nguồn tin trong ngành, sự kiện trải nghiệm dự kiến diễn ra vào ngày 4/3, không phải là một buổi công bố thiết bị hoàn toàn mới. Theo các chuyên gia, đây là cách Apple điều chỉnh chiến lược nhằm mở rộng lựa chọn từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

iPhone 17e

Một trong những thiết bị được nhắc đến nhiều nhất là iPhone 17e, mẫu iPhone giá thấp dự kiến tiếp tục được cập nhật theo chu kỳ hằng năm. Theo các nguồn rò rỉ, máy sẽ giữ thiết kế quen thuộc với màn hình OLED 6,1 inch và tần số quét 60Hz, tập trung nâng cấp phần cứng bên trong thay vì thay đổi ngoại hình.

Ảnh minh họa.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc sử dụng chip A19 – con chip vốn được kỳ vọng mang lại hiệu năng tốt hơn và tiết kiệm năng lượng hơn so với thế hệ trước. Ngoài ra, việc bổ sung MagSafe có thể giúp người dùng tận dụng hệ sinh thái phụ kiện sạc từ tính và ví nam châm vốn rất phổ biến trên các dòng iPhone cao cấp. Nếu mức giá dự kiến khoảng 599 USD (khoảng 15,55 triệu đồng) trở thành hiện thực, iPhone 17e có thể trở thành lựa chọn hợp lý cho những ai muốn trải nghiệm hệ điều hành iOS mà không cần chi quá nhiều tiền.

MacBook giá rẻ

Bên cạnh iPhone, giới công nghệ cũng đặc biệt chú ý tới khả năng Apple ra mắt một mẫu MacBook giá rẻ hoàn toàn mới. Đây được xem là nỗ lực nhằm mở rộng thị phần trong nhóm người dùng phổ thông hoặc sinh viên, những đối tượng thường e ngại mức giá của MacBook Air và MacBook Pro.

Theo tin đồn, mẫu laptop này có thể sử dụng chip dòng A – tương tự chip trên iPhone thay vì dòng M-series quen thuộc. Điều này cho thấy Apple đang thử nghiệm hướng đi cân bằng giữa hiệu năng và chi phí. Dù vậy, thiết bị vẫn sẽ giữ khung vỏ nhôm và thiết kế mỏng nhẹ, đồng thời có thêm nhiều màu sắc trẻ trung như xanh, vàng hay hồng.

Với người dùng, lợi ích lớn nhất nếu sản phẩm này xuất hiện là cơ hội tiếp cận macOS với mức giá dễ chịu hơn. Tuy nhiên, hiệu năng thực tế của chip dòng A trên laptop vẫn là câu hỏi lớn, đặc biệt với các tác vụ nặng như dựng video hoặc lập trình.

MacBook Pro và MacBook Air

Trong danh sách các thiết bị có khả năng ra mắt, MacBook Pro và MacBook Air mới cũng được nhắc tới nhiều. Tuy nhiên, khác với kỳ vọng về một cuộc “lột xác” lớn, các nguồn tin cho rằng Apple chỉ tập trung nâng cấp chip xử lý, có thể là M5 Pro và M5 Max đối với dòng Pro.

Ảnh minh họa.

Điều này mang lại lợi ích trực tiếp cho người dùng đang cân nhắc nâng cấp từ các phiên bản cũ bởi hiệu năng xử lý và đồ họa có thể được cải thiện mà không cần phải làm quen với thiết kế hoàn toàn mới. Tuy vậy, những thay đổi đáng kể hơn như màn hình OLED hay thiết kế mỏng hơn có thể vẫn chưa xuất hiện trong năm nay.

Đối với MacBook Air, chúng sẽ được nâng cấp nhẹ về cấu hình. Với nhóm người dùng văn phòng hoặc sinh viên, việc giữ thiết kế ổn định nhưng tăng hiệu năng có thể là lựa chọn an toàn, giúp thiết bị duy trì giá bán hợp lý sau khi phiên bản mới ra mắt.

iPad Air và iPad tiêu chuẩn

Ở mảng máy tính bảng, iPad Air sẽ là ứng viên sáng giá cho bản cập nhật đầu năm. Nếu chu kỳ nâng cấp thường niên tiếp tục, thiết bị này có thể chuyển sang chip M4, mang lại hiệu suất tốt hơn cho các tác vụ học tập, chỉnh sửa hình ảnh hoặc giải trí.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, iPad tiêu chuẩn cũng sẽ nâng cấp lên chip A19. Dù ít được chú ý hơn, dòng iPad tiêu chuẩn vẫn là lựa chọn phổ biến với người dùng phổ thông nhờ mức giá dễ tiếp cận. Việc nâng cấp cấu hình nhưng giữ thiết kế quen thuộc có thể giúp thiết bị ổn định về chi phí, đặc biệt khi các phiên bản cũ thường giảm giá sau mỗi lần ra mắt.

Người dùng nên chờ hay mua ngay?

Nhìn tổng thể, chiến lược sản phẩm của Apple trong giai đoạn này cho thấy hãng đang cố gắng đa dạng hóa danh mục thiết bị: từ iPhone giá mềm, MacBook phổ thông đến các dòng Pro tập trung vào hiệu năng. Điều này mang lại lợi ích rõ ràng cho người dùng khi có nhiều lựa chọn hơn thay vì chỉ tập trung vào các thiết bị cao cấp.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, phần lớn thông tin hiện vẫn dừng ở mức tin đồn. Những ai đang có nhu cầu mua thiết bị mới nên cân nhắc kỹ giữa việc chờ đợi các bản nâng cấp và nhu cầu sử dụng thực tế. Trong nhiều trường hợp, việc lựa chọn phiên bản hiện tại với mức giá giảm sau khi sản phẩm mới ra mắt có thể là quyết định hợp lý hơn về lâu dài.