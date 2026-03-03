Bước đột phá về AI và pin siêu mỏng được "nhá hàng" tại MWC 2026

Trong khuôn khổ triển lãm MWC 2026 đang diễn ra tại Barcelona (Tây Ban Nha), Honor vừa công bố hợp tác chiến lược với ARRI, đưa các tiêu chuẩn hình ảnh điện ảnh chuyên nghiệp vào smartphone. Bước đi này đồng thời đặt nền móng cho Honor Robot Phone, thiết bị tích hợp AI và chuyển động cơ học, mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới cho nhiếp ảnh và quay phim di động.

Nhiều đột phá mới về AI và robot được giới thiệu tại MWC 2026.

Nổi bật nhất tại MWC 2026 là Honor giới thiệu Robot Phone, loạt thiết bị này khẳng định chiến lược mở rộng Augmented Human Intelligence (AHI) của hãng trên không gian số lẫn thế giới vật lý. Thông qua việc tích hợp sâu AI vào phần cứng và phần mềm, họ đang từng bước định hình hệ sinh thái thông minh liền mạch.

Robot Phone được giới thiệu như một “loài” smartphone hoàn toàn mới, kết hợp AI hiện thân với chuyển động cấp độ robot và khả năng ghi hình điện ảnh. Robot Phone hỗ trợ gọi video AI đa góc độ với khả năng theo dõi người dùng nhờ hệ thống điều khiển chuyển động cấp robot. Thiết bị còn phản hồi bằng “ngôn ngữ cơ thể” cảm xúc như gật đầu, lắc đầu, thậm chí nhảy theo nhịp nhạc.

Nhờ mô-tơ siêu nhỏ gọn cùng hệ thống gimbal 4DoF tích hợp, máy hỗ trợ ổn định ba trục, AI Object Tracking, AI SpinShot xoay 90°/180° và cảm biến 200MP, giúp người dùng không chỉ ghi lại khoảnh khắc mà còn kể những câu chuyện với chất lượng đậm chất điện ảnh.

Magic V6 thiết lập chuẩn mực mới cho dòng điện thoại gập flagship với thiết kế siêu mỏng 8,75mm khi gập, cấu trúc gia cố bền bỉ và chuẩn kháng nước, bụi IP68/IP69. Máy tích hợp pin silicon-carbon thế hệ thứ năm phát triển cùng ATL, đạt tỷ lệ silicon 25% đồng thời mở ra kỷ nguyên pin 6.660mAh với công nghệ Silicon-carbon Blade Battery mới tại MWC 2026.

Trong đoạn teaser ngắn được chia sẻ tại sự kiện, Honor giới thiệu công nghệ “Silicon-Carbon Blade Battery”. Hình ảnh quảng bá mang đậm tính trình diễn khi một lá bài được ném xoay tròn trong không trung bởi Rick Smith Jr., người giữ kỷ lục Guinness trước khi video gợi ý rằng “lá bài” thực chất chính là viên pin siêu mỏng. Thông điệp mà hãng muốn truyền tải rất rõ ràng: Mỏng, nhẹ nhưng vẫn an toàn.

Magic V6 còn nổi bật với màn hình LTPO 2.0 kép 6,52 inch và 7,95-inches, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 6.000/5.000 nit, kính linh hoạt siêu mỏng giảm 44% nếp gấp, cùng công nghệ chống phản xạ và bảo vệ mắt tiên tiến. Thiết bị được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ thống tản nhiệt buồng hơi.